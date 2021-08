Organisations internationales – Le monde onusien se féminise Pour la première fois de l’histoire, c’est une femme, Tatiana Valovaya, qui pilote l’Office des Nations Unies à Genève. Trois dirigeantes – OMC, ITC et Cnuced – se partagent, elles, la gouvernance du commerce mondial. Laurence Bezaguet Grobet

Pamela Coke-Hamilton, directrice de la division du commerce international et des produits de base à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Les hommes en costume-cravate ne seront bientôt peut-être plus les seuls maîtres du monde! L’Organisation des Nations Unies semble bel et bien en marche vers l’égalité. Et plus particulièrement son office à Genève, où il a fallu pourtant attendre le 6 mars 1960 pour que les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité…

Cette petite piqûre de rappel étant faite, l’économiste, journaliste et diplomate russe Tatiana Valovaya dirige, depuis mai 2019, l’ONU Genève. Une grande première dans la sphère onusienne.

Ce n’est pas tout. Plus récemment, le 1er mars dernier, la docteure nigériane Ngozi Okonjo-Iweala est devenue la première femme – qui plus est, la première Africaine – à prendre les commandes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), riche de 625 fonctionnaires.