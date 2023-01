Olena Zelenska au WEF – «Le monde que nous connaissons s’écroule» Déterminée, la première dame d’Ukraine a essayé à Davos de lier le destin de son pays à celui de la planète. Elle a été ovationnée. Nicole Lamon

La première dame d’Ukraine lors de son discours durant la 53 e édition du WEF. EPA/GIAN EHRENZELLER

Comme Volodymyr Zelensky lors du WEF précédent, son épouse a fait très forte impression sur l’assemblée, officiellement réunie dans les montagnes grisonnes pour éviter une récession mondiale. Mais la présence et les mots de la première dame d’Ukraine ont remis l’église au milieu du village.

«Le WEF existe pour résoudre les problèmes du monde, mais le monde que nous connaissons s’écroule.» Soulignant le risque important de catastrophe nucléaire, déposant le vécu de la guerre au pied des happy few de Davos, elle a lié l’avenir de la planète à celui de l’Ukraine, point par point: pouvoir d’achat, neutralité climatique, sécurité, pauvreté. Olena Zelenska a répété le plan de paix de l’Ukraine, demandé le soutien de la Chine, et appelé à une coopération mondiale pour arrêter la Russie, «qui ne s’interdit plus rien». Ovation.

«Le WEF existe pour résoudre les problèmes du monde.» Olena Zelenska, première dame d’Ukraine

L’été passé, l’appel d’Olena Zelenska au Congrès américain à poursuivre son aide militaire à l’Ukraine avait été décisif. Sa prestation déterminée de mardi à Davos continue de la légitimer comme un atout majeur de la diplomatie ukrainienne dans le monde.



