Les morts de 2021 en culture – Le monde sans Bébel et les autres Cinéma, musique, littérature, voici les grands disparus de l’année. Pascal Gavillet

Jean-Paul Belmondo en 2016. AFP

C’était l’un des géants du cinéma français. Et l’un des plus populaires. Ayant souvent reçu des hommages, Bébel était malade depuis plusieurs années. À la suite d’un AVC survenu en 2001 en Corse chez Guy Bedos, il doit subir une longue hospitalisation et des mois de rééducation. Il en ressort diminué mais vaillant. Retourne sur les plateaux sept ans plus tard et honore de sa présence différents hommages. Lors des César 2017, l’acteur fait l’une de ses ultimes apparitions publiques. Le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo meurt à son domicile à l’âge de 88 ans.

L’année écoulée a été plutôt noire pour le cinéma. D’autres grands sont partis, comme le réalisateur Bertrand Tavernier, le scénariste Jean-Claude Carrière et le comédien Jean-Pierre Bacri. Sans oublier les acteurs Yves Renier, Jean-François Stévenin, Christopher Plummer, Dean Stockwell, et les actrices Françoise Arnoul, Jane Powell, Marthe Mercadier, Nathalie Delon, Tanya Roberts, Arlene Dahl, Jacqueline Sassard. Et côté réalisateurs et réalisatrices, on peut citer Richard Donner, Jean-Marc Vallée, Michael Apted et Lina Wertmüller.

Le monde de la musique en deuil

En musique, Patrick Juvet n’a pas fait de mauvais poisson d’avril en disparaissant le 1er avril. Il vivait à Barcelone, avait traversé la gloire et l’oubli, les excès et les addictions. Ce Montreusien avait connu des succès internationaux grâce à des tubes disco comme «Où sont les femmes?» et «I Love America». Il avait 70 ans. Charlie Watts des Rolling Stones, Chick Corea, Phil Spector, Barry Ryan, Milva, Nick Kamen et Tonton David ont également quitté les scènes cette année.

Bernard Tapie, homme d’affaires, acteur, chanteur, patron de foot, animateur et on en passe, semblait inusable. Mais malgré une âpre bataille, il n’a pas vaincu son cancer et est parti le 3 octobre. La culture a encore été endeuillée par les disparitions d’auteurs et autrices comme le Suisse Philippe Jaccottet, le Belge Henri Vernes (créateur de «Bob Morane»), la romancière Anne Rice ou le bédéaste Nikita Mandryka («Le Concombre masqué»). La danse a perdu Patrick Dupond, la télévision Georges Pernoud («Thalassa») et le monde des médias Larry Flint.

