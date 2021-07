Bien Vivre – Le monde se raconte par des objets Dans un livre choral, deux historiens font parler espadrilles, éventail, tongs ou planche de surf, entre autres, pour expliquer simplement l’histoire du monde et de la mondialisation. Fabienne Rosset

Le hamac, né il y a quelque 1000 ans dans les forêts d’Amérique latine, a été adopté dans le monde entier… et dans l’espace. Lors de la mission Apollo 12, en 1969, la NASA a équipé le module lunaire de deux hamacs afin d’offrir de bonnes conditions de repos à Pete Conrad et Alan Bean. Imgorthand/Getty Images

Bidet, boîte de conserve, éventail, chewing-gum, fétiche, espadrille ou masque prophylactique ont en commun de raconter, chacun à sa manière, l’histoire du monde et de la mondialisation. En réserve de ce grand magasin, 96 objets sont réunis dans un livre choral sous la conduite de deux historiens et professeurs d’histoire contemporaine, Sylvain Venayre et Pierre Singaravélou, qui se sont associé le savoir de collègues francophones, chacun spécialisés dans son domaine, pour retracer l’histoire de l’ampoule ou celle du wax. Il ne s’agit pas d’un inventaire à la Prévert, mais d’un véritable travail d’historien sur la période qui court du XVIIIe siècle à nos jours et destiné au plus grand nombre. Interview croisée.