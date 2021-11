Palexpo sous haute protection – Le monde secret des gemmes se réunit à Genève Affluence réduite mais gros acheteurs au salon GemGenève, qui attire durant quatre jours diamantaires, milliardaires et créatrices d’exception. Pierre-Alexandre Sallier

L’artiste Victor Tuzlukov, capable de façonner des pierres présentant des facettes par centaines, présente les pierres clefs de sa collection, dont deux inscrites au «Livre Guinness des records». LAURENT GUIRAUD

Le renouveau. Mais un jour de novembre marqué par la première neige sur les crêtes surplombant l’aéroport et Palexpo. «La fréquentation n’est pas limitée, et pourtant de gros acheteurs continuent d’appeler pour réserver une entrée… on sent que l’on sort d’une période de glaciation», a reconnu mercredi Ronny Totah, figure du négoce de pierres précieuses à l’origine de GemGenève – avec Thomas Faerber, son homologue de toujours.