De «Mascarade» à MeToo – Le monde selon Isabelle Adjani Considérée comme l’une des dernières stars du cinéma français, Isabelle Adjani fascine par sa personnalité et la galerie impressionnante des personnages qu’elle incarne avec une intensité rare. Alexandre Lanz

«Je cherche toujours à sauver mon personnage en le jouant, quel qu’il soit.» - Isabelle Adjani - Maquillage Margot Jalouzot, coiffure Raynald Bernard, Stylisme Farouk Chekoufi. H&K/MARCEL HARTMANN

Elle est partout. À la télévision, Isabelle Adjani campe Diane de Poitiers dans le téléfilm «Diane de Poitiers, la presque reine», un de ces personnages romanesques comme elle seule sait les habiter. En chanson, elle revient avec le haletant et non moins romanesque «The Last Goodbye» avec The Penelopes, dans un registre qui n’est pas sans rappeler Lana Del Rey ou Charlotte Gainsbourg. Surtout, elle irradie l’écran dans «Mascarade», le dernier long-métrage de Nicolas Bedos actuellement en salles.