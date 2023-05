Hockey sur glace – Le Mondial débute par une surprise Hôte du Mondial, la Finlande a perdu le match d’ouverture contre les États-Unis. Les Allemands ont longtemps résisté à la Suède et le Canada a cartonné. Yves Desplands

Drew O’Connor a trompé Emil Larmi pour inscrire le 2-1 américain. AFP

La Finlande, championne du monde en titre et championne olympique, ouvrait les feux du Mondial, vendredi devant son public à Tampere, contre les États-Unis. L’attente était grande pour les favoris du tournoi qui se sont pourtant inclinés 1-4 devant les Américains dans le groupe A.

Tout était pourtant bien parti pour les hommes coachés par Jukka Jalonen qui ont concocté un but «suisse» pour ouvrir la marque. À la 18e minute, en power play, le Genevois Teemu Hartikainen, servi par son futur coéquipier Sakari Manninen et par le Biennois Jere Sallinen, a inscrit le 1-0.

Mais les Américains sont toujours difficiles à jouer et les Finlandais s’en sont souvenus à la 34e quand Cutter Gauthier a égalisé. Puis les hôtes ont vécu un dernier tiers d’enfer en encaissant des buts de Drew O’Connor (50e) et d’Alex Tuch (53e et 60e dans la cage vide). La réaction finlandaise est attendue samedi (19h.20) contre l’Allemagne.

Des Allemands qui ne seront peut-être pas aussi faciles à battre. En soirée, ils ont résisté 41’31’’ contre la Suède avant d’encaisser le seul but du match synonyme de défaite (1-0). C’est le joueur du CP Berne Oscar Lindberg qui a délivré la formation de Sam Hallam.

Groupe B: Canada souverain

Dans le groupe B, à Riga en Lettonie, celui où la Suisse débutera sa compétition samedi contre la Slovénie (11h.20), la logique a été respectée dans les premiers matches.

Ce sont d’abord les Tchèques qui sont venus à bout de la Slovaquie 3-2. Tout s’est joué dans la première période entre les deux voisins et c’est un doublé de Lukas Sedlak (14e et 19e) qui a permis aux joueurs de Kari Jalonen de s’imposer. Les Slovaques pourront se reprendre samedi (19h.20) contre la Lettonie.

Des Baltes qui se sont pris une gifle, en soirée, contre le Canada (0-6). Les Canadiens ont été réguliers en inscrivant deux buts par période par six joueurs différents. Les hommes d’André Tourigny devraient même améliorer leur goal-average dimanche pour leur deuxième match contre la Slovénie.

