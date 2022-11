Verdict de notre sondage – Le Mondial en famille? C’est non pour 48% de nos lecteurs À quinze jours du coup d’envoi de la Coupe du monde de football au Qatar, vous êtes une majorité à boycotter l’événement. Sans pour autant imposer ce choix à vos enfants. Thibault Nieuwe Weme

Pour plus de 70% des sondés, les enfants doivent choisir librement s’ils souhaitent ou non regarder les matches. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Le Mondial au Qatar s’invitera-t-il dans votre salon? Faut-il interdire à vos enfants de regarder les matches? Vous avez été près de 1600 à répondre au coup de sonde en ligne que nous avons lancé mardi dernier sur nos plateformes numériques. Voici les résultats de ce sondage non représentatif.

Vous êtes 56% à suivre le football uniquement lors de grands événements comme la Coupe du monde. Pour les fans plus réguliers, le sacrifice est peut-être plus compliqué. Les sondés sont 88% à déjà avoir un avis tranché sur leur ligne de conduite: 48% bouderont les matches, 40% les suivront. Seuls 12% ne savent pas encore s’ils allumeront ou non leur télévision.

Vous êtes 63% à comprendre le renoncement aux fan zones dans les villes. Mais dans l’intimité du cocon familial, vous n’êtes plus que 48% à tourner le dos à la télévision. Bien que près de la moitié d’entre vous estime qu’un «boycott de salon» ne pèse pas lourd parmi les signaux de mécontentement envoyés à la FIFA.

Nati ou pas, ça ne change pas grand-chose à vos déterminations. Seuls 18% feront une exception patriote et se réjouissent de vibrer pour la Suisse contre le Cameroun, le Brésil et la Serbie. Heureusement, ce Mondial controversé n’est pas (encore) une source de conflit à la maison. Seuls 5% d’entre vous ont déjà vécu des tensions familiales à son sujet.

Pas aux enfants de payer les pots cassés

Quant au fait de laisser les enfants regarder la compétition, plus des trois quarts d’entre vous estiment que le plus raisonnable est de leur expliquer les controverses liées à l’événement et de les laisser libres de profiter du spectacle sportif.

«Je ne vois pas pourquoi je devrais interdire à mes enfants de regarder les matches, ce serait très autoritaire quand on sait qu’ils ont l’habitude (comme tout le reste de la famille) de suivre la compétition. Bien sûr, cela fait des mois que je leur ai expliqué que l’organisation est une vraie catastrophe mais, maintenant, à eux de décider», explique un père, lui-même fan de football.

Pour cette mère de famille, le ballon rond est interdit de séjour: «Aucun visionnage de match à la maison, pas de vignettes Panini pour les enfants, et mon mari ira regarder les matches dans un bar!» Un autre sondé s’interroge: «C’est trop tard pour jouer les prudes. Allez-vous interdire à votre famille et à vos enfants de traverser le Simplon ou le Gothard à cause de tous les ouvriers morts lors du forage?»

L’idée selon laquelle il ne faut pas pénaliser les enfants pour les écarts de la FIFA revient très souvent dans vos réponses. «Mon fils fait du foot, donc s’il ne regarde pas les matches, il ne pourra pas participer aux discussions avec ses copains», confie un parent. Regarder les matches avec ses enfants en les sensibilisant aux problèmes de ce Mondial permettra peut-être de «ne pas répéter les mêmes erreurs dans cinquante ans», estime un autre.

Thibault Nieuwe Weme est journaliste stagiaire à la rubrique vaudoise. Après un Bachelor en science politique à l'Université de Lausanne, il a obtenu son Master à l'Académie du journalisme et des médias (AJM) de l'Université de Neuchâtel. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.