Terroir – Le Mont-d'Or est à nouveau 100% vaudois À L'Abbaye, la société Valartibois vient d'être créée pour produire 800'000 boîtes de vacherins par saison. Depuis 2012, elles étaient confectionnées en France voisine.

Roi des fromages vaudois, le vacherin Mont-d’Or AOP est à nouveau 100% vaudois. De sa pâte onctueuse à sa boîte, en passant par sa sangle caractéristique (lire encadré) et sa croûte lavée. Pendant quelques années en effet, son contenant en épicéa n’était plus produit à la vallée de Joux, mais en France voisine. Une incongruité en quelque sorte pour ce produit dont les Combiers sont aussi fiers que de leur savoir-faire en matière de haute horlogerie. Ou en tout cas une demi-incongruité si l’on veut bien admettre que de l’autre côté du Jura aussi, on produit du Mont-d’Or depuis deux siècles. Quant à savoir où d’abord, c’est un peu évoquer la question de la poule et de l’œuf…

Quoi qu’il en soit, le «mal» est réparé depuis ce printemps, grâce à la création de l’entreprise Valartibois SA, à L’Abbaye, par huit des onze affineurs suisses de Mont-d’Or et une société combière active dans le domaine du bois. La mise de départ investie? 790’000 francs. Soit un nombre à peu de chose près identique à l’objectif à atteindre en termes de production: ce sont en effet quelque 800’000 unités d’emballages de bois que Valartibois doit produire tout au long des six mois que dure la saison du vacherin qui vient de débuter.

Délocalisation courte-distance

La délocalisation remonte à 2012 quand le producteur au long cours de ces boîtes rondes est parti en retraite sans qu’une solution indigène ne puisse être trouvée pour assurer la continuité de l’activité. Une délocalisation outre-Jura, mais de courte-distance, puisqu’elles ont alors été produites à Bois-d’Amont, le premier village français une fois passé la frontière du Brassus.

Alors quand le producteur français a annoncé à son tour que pour lui aussi l’heure de cesser son activité approchait, les choses se sont précipitées. Et le projet lancé en 2019 de rapatrier ces gestes artisanaux sur lequel planchaient déjà des fromagers de La Vallée s’est accéléré. «Ce nouvel outil de travail a finalement été mis en place en un temps record», reconnaît Serge André, président de Valartibois.

Rachetées, les machines historiques – certaines datent des années 1940 – qui permettent de façonner les quatre pièces nécessaires à la confection d’une boîte ont même retrouvé leurs locaux d’origine, à L’Abbaye.

«Je dois avouer que ça me fait drôle de me retrouver ici neuf ans plus tard. On m’a demandé de former la relève.» Jacques Lacroix, scieur licencié en 2012 et réengagé en 2020

Et l’histoire de ce retour aux sources après neuf années d’exil est plus belle encore pour Jacques Lacroix. Le scieur avait perdu son travail qu’il exécutait depuis 1984, au moment de la retraite de son patron suisse en 2012. Désireuse de profiter de son expérience incomparable, Valartibois a donc réengagé ce professionnel qui n’avait pas retrouvé de vrai travail depuis. «On m’a demandé de former la relève, sourit-il en plaçant un bloc d’épicéa devant la lame de sa bruyante machine. Mais je dois avouer que ça me fait drôle de me retrouver ici après tout ce temps…»

Dans la zone industrielle de L’Abbaye, les grumes d’épicéa – évidemment abattus dans les forêts du périmètre de l’AOP – sont débitées, rabotées et taillées pour former l’une ou l’autre des quatre pièces qui composent la petite boîte de bois clair: le fond, le couvercle et les deux targes, ou pliures selon l’artisan qui en parle. Elles sont ensuite… congelées. «On n’a pas le choix, sinon le bois pourrit», explique Pascal Rachet, directeur de Valartibois. Et son épouse, Martine de reprendre: «En été, c’est encore plus délicat. On ne peut pas produire en août des boîtes pour le mois de septembre, elles noirciraient avant de servir…»

6000 boîtes par jour

Mais stocker les 250 m³ de sapins rouges nécessaires pour «emballer» une saison de vacherin est une mission impossible. «À moins de mettre la main sur un congélateur de la taille d’une salle de gymnastique», rigole le directeur. Alors, les onze collaborateurs de Valartibois travaillent en flux tendu.

Façonnées à L’Abbaye, les pièces sont ensuite conduites au Brassus en vue d’être assemblées. Dans cet atelier, certains préparent la boîte proprement dite, ou le couvercle pour lequel une machine différente – et un peu plus rapide – a été mise en fonction. Mais grosso modo, le geste et le même: refermer la targe sur elle-même à l’aide d’une agrafe pour qu’elle forme un cercle, puis l’amarrer solidement avec cinq ou six autres agrafes sur le fond ou le couvercle. Ce dernier a été au préalable estampillé du nom de l’affineur qui pourra bientôt y glisser son Mont-d’Or. Quelque 6000 boîtes peuvent être montées chaque jour dans ce petit atelier.

Le modèle économique de Valartibois n’est pas encore arrêté de manière définitive. Les prix fixés par la société se sont alignés sur les prix pratiqués outre-Jura. Mais pour disposer d’un produit 100% local, les fromagers ont tout de même accepté de payer 3% plus cher leur fameuse petite boîte d’épicéa.

La sangle est aussi «made in La Vallée» Afficher plus Le Mont-d’Or a la particularité de se présenter à ses consommateurs dans un double emballage de bois: lové dans sa boîte après avoir été corseté par une sangle. D’ailleurs ces sangles brunes, où les fromagers les trouvent-ils? La question fait sourire Pascal Rachet, qui se lève et indique la porte d’un local frigorifique. Il en ressort quelques secondes plus tard, une brassée de sangles dans les mains. «On les fait aussi, pour tous les affineurs de la vallée de Joux et celui de Saint-George, mais avec mon autre société», explique-t-il. Lui et les collaborateurs de son entreprise forestière prélèvent cette lanière de 2 mm dans le liber, le bois tendre qu’on trouve directement sous l’écorce à l’aide d’une cuillère. Le geste est ancestral pour une pièce dont dépend la saveur de la pâte molle. Séchées pendant une semaine, elles sont ensuite vendues aux fromagers. Avant de cercler leur produit, ils devront les plonger dans de l’eau bouillante afin de les ramollir.

