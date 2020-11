Trafic dans les transports – Le Mont veut en finir avec les dealers dans le bus Alors que la Commune a favorisé le déplacement de ses élèves par les transports publics, elle découvre que le marché de la drogue est remonté depuis Lausanne. Alain Detraz

Image d’illustration PATRICK MARTIN

Des dealers dans le bus. Depuis que la ville de Lausanne dérange le trafic de rue de façon plus marquée et les observations montrent que celui-ci se déplace en dehors du centre-ville. C’est ce qu’a découvert Le Mont-sur-Lausanne, qui constate que les vendeurs à la sauvette se retrouvent sur le territoire communal, plus particulièrement dans la ligne 8 des TL. La question interpelle les élus et la Municipalité est intervenue auprès de la police, afin que les dealers ne prennent pas leurs aises dans ce secteur.

Les Montains ont pu se réjouir du développement du bus numéro 8 jusque dans le centre de leur commune, qui a révolutionné le transport vers le centre-ville. Ils découvrent aujourd’hui que les problèmes urbains peuvent aussi emprunter cette ligne. Or, le sujet est sensible au Mont, pour des motifs scolaires. En effet, la Commune a privilégié ce mode de transport pour ses écoliers résidant le long du tracé de bus. Plutôt que de développer le réseau de ramassage scolaire, la Commune offre la moitié du prix de l’abonnement à ces élèves. Une économie substantielle pour la Commune, mais qui suscite désormais l’inquiétude des parents.

Banalisation du deal

La conseillère communale Nadège Longchamp s’en est fait l’écho devant le plénum. «On se sent un peu insécurisés et confrontés à cette contradiction entre le choix d’une mobilité douce et la sécurité des jeunes, exposés à ce trafic», dit-elle. Le risque d’une perception banalisée de la drogue n’est pas négligeable pour cette maman, qui songe surtout aux adolescents qui se rendent au centre-ville en bus.

«Ils sont très observateurs, et dès qu’une personne suspecte à leurs yeux monte dans le bus, ils en descendent.» André Guex, municipal de la Population, de la Sécurité et des Affaires sociales

«Ils sont souvent au fond du bus et ont un comportement qui n’est pas celui des usagers habituels», observe Nadège Longchamp. Et de poursuivre sa description: «Ils observent tout ce qui se passe, ont l’air de chercher quelque chose». Interpellé, le municipal montain en charge de la Sécurité a fait le point avec la police cantonale, chargée de surveiller le territoire communal. «Ils sont très observateurs et dès qu’une personne suspecte à leurs yeux monte dans le bus, ils en descendent», rapporte le municipal André Guex. Un flair bien utile pour voir venir les inspecteurs en civil, semble-t-il. Selon le municipal, la police a déjà commencé à intervenir mais n’a réussi à interpeller qu’un seul dealer d’herbe.

«Ils ont commencé en dealant sous le pont de l’autoroute, puis sont venus jusqu’au Grand-Mont avant de se faire pincer», raconte André Guex. Le bus semble ainsi leur convenir. «Il s’agit désormais de ne pas laisser ces trafiquants s’installer, et la police va mettre l’accent sur cet aspect», indique André Guex. Pour lui, le problème s’est déplacé au Mont après que Lausanne a intensifié la répression dans les rues du centre-ville.