États-Unis – Le Montana s’apprête à adopter une loi pour interdire TikTok Le Congrès américain travaille depuis plusieurs mois sur des projets de loi pour faire bannir dans le pays la populaire application TikTok.

Plusieurs experts indépendants ont noté que la loi serait certainement contestée en justice et avait peu de chances d’être appliquée. (Image d’illustration) AFP

Le Montana doit approuver vendredi une loi pour interdire TikTok, un texte difficile à appliquer mais qui fait monter la pression déjà forte aux États-Unis contre la populaire plateforme du groupe chinois ByteDance.

La chambre basse de cet État américain du nord-ouest, majoritairement républicaine, a voté jeudi à 60 voix contre 39 en faveur de la loi SB419 qui «bannit TikTok dans le Montana». Le vote final est prévu pour vendredi – le sénat avait déjà approuvé ce texte en mars. Une fois ratifié par le gouverneur, il doit entrer en vigueur au 1er janvier 2024.

«Il est temps de tenir tête aux Chinois et de bannir TikTok», a lancé le représentant Brandon Ler après un réquisitoire contre la Chine qui «veut nos données et notre propriété intellectuelle» et une application dangereuse pour «la santé et la sécurité, surtout des plus jeunes».

«Précédent désastreux»

Du Montana à la Maison-Blanche, de nombreux élus démocrates et républicains accusent l’application de vidéos courtes et divertissantes de servir au gouvernement chinois pour espionner et manipuler les utilisateurs. Le Congrès américain travaille sur des projets de loi pour la faire bannir dans le pays.

TikTok, qui a toujours nié ces allégations, essaie depuis plusieurs années de rassurer les autorités, en vain. «Cette loi constitue une violation choquante des droits des habitants du Montana en matière de liberté d’expression» et un «précédent désastreux», avait réagi Vanessa Pappas, la directrice des opérations de TikTok, après le vote du Sénat début mars.

Le texte «va exclure le Montana d’une communauté de 150 millions de personnes aux États-Unis», avait-elle insisté. La loi interdit aux magasins d’applications, c’est-à-dire essentiellement Google (Android) et Apple (iOS), de distribuer TikTok aux utilisateurs du Montana. Apple et Google n’ont pas réagi dans l’immédiat à des sollicitations de l’AFP.

«Absurdité»

Le texte mentionne des amendes pour les sociétés en infraction, mais pas pour les utilisateurs. Il est aussi précisé que la loi serait invalidée si TikTok était racheté par une entreprise d’un pays «non considéré comme un ennemi» des États-Unis. Plusieurs experts indépendants ont noté que la loi serait certainement contestée en justice et avait peu de chances d’être appliquée.

«SB419 résume parfaitement l’absurdité et le sectarisme de l’Assemblée du Montana», a tweeté mercredi Keegan Medrano, un responsable de la branche locale de la puissante association de défense des droits civiques ACLU. «L’interdiction de TikTok est inconstitutionnelle en termes de liberté d’expression, impraticable puisqu’elle exempte les fournisseurs d’accès à internet et les VPN (réseaux virtuels privés) et animée par des préjugés anti-chinois».

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.