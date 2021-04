Nouveau partenaire télé – Le Montreux Comedy dans la lucarne de Canal+ Le Festival ouvre la billetterie pour sa 32e édition avec de nouveaux partenaires télé en France et en Belgique et la promesse de voir Alex Ramirès, Gérémy Crédeville et Guillermo Guiz sur scène. Florence Millioud-Henriques

Les galas, une formule lancée par le Montreux Comedy dès ses débuts, il y a plus de trente ans, qui plaît également aux diffuseurs. Pour 2021, ce sera sur la RTS, Canal+ et sur RTL pour la Belgique. Montreux Comedy/Jonathan Picard©

L’année 2020 bouclait, un peu triste, un peu morose pour le Montreux Comedy Festival, la 31e édition (prévue du 2 au 8 décembre) annulée, l’événement montreusien perdait dans la foulée son partenariat avec France Télévisions qui transmettait en direct ou en différé ses galas depuis 2010. Le boss du festival, Grégoire Furrer, parlait alors de «coup dur» – la perte financière estimée à un million d’euros –, il se disait «déçu» mais tout de même confiant pour l’avenir de son festival. Laissant entendre qu’il était «en affaires» avec d’autres diffuseurs français dont Canal+.

«Canal+ a toujours été la maison de l’humour francophone et je suis très heureux que Montreux Comedy soit enfin à la maison.» Grégoire Furrer, fondateur du Montreux Comedy

L’affaire est aujourd’hui conclue, les partenaires ont annoncé ce mercredi 28 avril qu’ils roulaient ensemble pour l’humour. Combien de galas le groupe diffusera-t-il, lesquels, en direct ou pas? Il faudra attendre la programmation complète pour en savoir davantage, pour l’heure le Montreux Comedy et son fondateur affichent avant tout leur satisfaction: «Canal+ a toujours été la maison de l’humour francophone et, écrit Grégoire Furrer, je suis très heureux que Montreux Comedy soit enfin à la maison.»

La Belgique entre aussi dans le jeu

Toujours côté télévision, le Festival poursuit son compagnonnage originel avec la RTS (le contrat court jusqu’en 2023) et vient de conclure un partenariat pour l’édition 2021 avec RTL TVI qui en devient le diffuseur officiel pour la Belgique.

L’événement montreusien lance sa prochaine édition convaincu que «le rire est l’énergie du moment». Montreux Comedy

Une édition dont les dates sont déjà arrêtées, du 1er au 7 décembre, avec une affiche qui va se préciser ces prochains mois. Mais plusieurs artistes ont déjà confirmé leur envie de retrouver Montreux, dont Alex Ramirès dans «Le Super Bal d’Alex Ramirès», Gérémy Crédeville et Guillermo Guiz dans «Stand Up in the rain» qui avaient bossé sur ces idées de galas pour l’édition 2020 et qui sont à fond pour les réactiver.

