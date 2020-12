Humour en ligne – Le Montreux Comedy dans le top 10 de YouTube C’est Grégoire Furrer, patron du festival, qui l’annonce ce mardi sur sa page Facebook. Grâce à Paul Mirabel, filmé lors de sa prestation à Montreux l’année dernière, l’événement pointe dans ce classement. Florence Millioud-Henriques

Le sketch de l’humoriste parisien enregistré l’année dernière au Montreux Comedy a su faire son chemin sur la Toile. Montreux Comedy

Si l’humour a cartonné en ligne cette année, la prouesse de Paul Mirabel au Montreux Comedy Festival en 2019, qui se classe parmi les dix vidéos YouTube les plus populaires (hors musique) de France, est donc encore plus redoutable. Le sketch de l’humoriste parisien «Je me suis fait racketter» a été visionné plus de 12,5 millions de fois sur la plateforme, via la chaîne YouTube du festival, et pointe donc au sixième rang de ce top 10.

La première place revient à Greg Guillotin dont «Le pire stagiaire», épisode de sa série en caméra cachée, a été vu plus de 20 millions de fois.