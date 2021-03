Festival et pandémie – Le Montreux Jazz lance un concours d’affiches Le festival lance un concours d’affiches nommé «Restart», autour de la «vision rêvée d’un monde qui redémarre». Les détails de son édition 2021 n’ont pas encore été précisés.

Les affiches de la 53e édition du Montreux Jazz Festival en 2019. Keystone

Le Montreux Jazz Festival lance un nouveau concours d’affiches. Les 30 meilleures seront exposées durant la manifestation, dont le format pour 2021 sera dévoilé dans les prochains jours.

Le Montreux Jazz avait déjà organisé un tel concours l’an dernier après son annulation due au coronavirus. Intitulée «Silent Shores» en 2020, l’opération se nomme désormais «Restart». Chaque participant est ainsi invité à proposer «sa vision rêvée d’un monde qui redémarre», écrit vendredi le MFJ dans un communiqué.

Prix jusqu’à 5000 francs

Le concours durera jusqu’au 11 avril. Un premier jury sélectionnera les 30 affiches qui seront exposées. Un jury professionnel en retiendra ensuite dix, qui seront imprimées et vendues dans le cadre du festival. Les trois meilleures seront finalement désignées et se verront attribuer des prix de respectivement 5000, 2000 et 1000 francs.

Ce jury sera présidé par Malika Favre, illustratrice et créatrice de l’affiche 2017 du Montreux Jazz. Elle sera accompagnée par Stefano Stoll, directeur du Festival Images Vevey et d’Alexis Georgacopoulos, directeur de l’ECAL.

En raison des incertitudes sanitaires, le Montreux Jazz n’a pas encore communiqué sur le format de sa 55e édition. Il devrait le faire dans les deux prochaines semaines.

ATS