Un pionnier de l’amour du jazz – Le Montreux Jazz orphelin de René Langel L’homme de presse et fan de jazz – cofondateur du festival en 1967 – est décédé. Hommage. Boris Senff

René Langel en 2015 à son domicile de Boussens. Florian Cella/24Heures

Décédé à l’âge de 97 ans dans la nuit de mardi à mercredi, René Langel avait eu tout loisir d’oublier ces décennies rythmées par des rotatives qui sentaient encore l’encre fraîche. Non, la grande affaire de René Langel – à part sa femme, Claude, rencontrée en 1950 et à laquelle nous adressons nos chaleureuses condoléances – était le jazz.

Dans le canton de Vaud, il en fut probablement l’un des promoteurs les plus fidèles et pas seulement parce qu’il cofonda le Montreux Jazz en 1967 avec le représentant de tourisme Claude Nobs et le pianiste Géo Voumard, tous deux l’ayant déjà précédé dans la mort.