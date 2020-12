En avant la musique – Le Montreux Jazz s’affiche confiant En dévoilant le visuel de sa 55e édition, le rendez-vous montreusien confirme qu’il aura bien lieu du 2 au 17 juillet prochain. Francois Barras

L’affiche aux couleurs vives, liant rotondité des instruments et du corps féminin, est signée Marylou Faure.

Dans la longue tradition des affiches du Montreux Jazz Festival, celle de sa 55e édition est assurée de rester dans les annales. L’avenir dira si sa seule qualité artistique hissera sa conceptrice, la Française Marylou Faure, dans le club des Tinguely, Keith Haring et Warhol/Bowie qui s’essayèrent à l’exercice avant elle. Mais l’actualité rend d’ores et déjà unique ce visuel tout en rondeurs et aux couleurs chaudes: avec son affiche, c’est sa tenue en juillet prochain que le MJF annonce, après un chapitre blanc ou presque l’été passé, le seul depuis sa création par Claude Nobs en 1967.

Bien sûr, les précautions sont d’usage. Il s’agit ici d’un «message d’espoir» apporté par la manifestation, qui planche sur «différentes pistes et scénarios en fonction de l’évolution épidémiologique» et «en tenant compte des atouts du festival que sont ses scènes intérieures et son emplacement urbain». Mais, selon son directeur, Mathieu Jaton, il ne serait en aucun cas envisageable de reproduire une édition minimale, comme le lui contraignit l’irruption de la pandémie en mars dernier. L’Auditorium Stravinski et sa capacité modulable devraient être mis à contribution afin d’assurer la meilleure réactivité face aux aléas des obligations sanitaires. Et le festival compte sur son carnet d’adresses pour convier des artistes anglo-saxons, principalement britanniques.

Lionel Richie toujours confirmé

En attendant le printemps et la liste des invités, dont seul Lionel Richie avait été annoncé (et reste confirmé pour l’heure), le fan du Jazz peut se rassurer en laissant son œil plonger dans l’univers fauve de Marylou Faure et vagabonder le long des rotondités consolantes de son œuvre, liant les formes d’instruments et d’un corps féminin languide. L’illustratrice et artiste française basée à Londres figurait parmi les dix finalistes du concours «Silent Shores», organisé l’été dernier par le festival sur le thème d’un été sans musique à Montreux. Comme une publicité pour une boisson apéritive sucrée, elle se savoure du bout des lèvres, pour faire durer le plaisir en attendant de savoir de quoi seront faites nos soirées d’été.