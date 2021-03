Un brin de causette avant l’évacuation de la ZAD du Mormont, svp. Élus et scientifiques le demandent à la ministre, qui le demande aussi aux zadistes depuis belle lurette. Avant que la ZAD (zone à défendre) ne prenne fin de gré ou de force, cet échange ne fera de mal à personne.

Les politiques justifient leurs actions en les inscrivant dans le temps long. Paradoxalement, si les zadistes ne s’étaient pas imposés avec le temps court de leur installation, forcément provisoire, les politiques ne seraient pas entrés en scène. Une série d’articles de «24 heures» y a été consacrée. Depuis seulement cinq mois, les zadistes ont engagé un bras de fer. Et voici que le calendrier judiciaire presse les politiques à en cueillir les fruits: bientôt, la police aura reçu le feu vert de la justice pour l’évacuation. Le moment est à risque. Des ZAD françaises, restent le choc des photos et le poids d’un mort. Cela ne fait envie à aucun responsable politique, à aucun policier, ni à aucun militant.

Bien avant cette dramaturgie, le ronron institutionnel a produit des compromis qui faisaient du béton un fluide vital de la croissance. C’était il y a six ans, autrement dit une éternité. Depuis, le temps politique s’est accéléré.

Après des mégamanifs pour le climat et quelques mois de zadisme, enhardis par la confirmation électorale de la vague verte, des élus tentent d’imposer de nouvelles normes. Eux-mêmes savent bien qu’un mélange de soubresauts et de patience permet aux causes environnementales d’avancer. Ainsi, la Constitution protège, sur un très long temps, le paysage de Lavaux, tout comme le droit de voter sur les questions nucléaires. La protection du Mormont n’a pas moins de valeur, même si le site n’a pas encore tracé un profond sillon historique.