Le Mormont

Laissé dans un triste état

Lorsque j’ai vu dans quel état les occupants de la ZAD du Mormont ont laissé les lieux au moment de leur départ, je ne suis pas prêt à leur confier la gestion des affaires de mon pays. C’est comme trop souvent: «Faites comme je dis mais pas comme je fais» et «Y’a qu’à». Eh oui le nettoyage, le ramassage des déchets et le démontage des installations illégales, ce sera pour les suivants ou pour les citoyens payeurs. On pourrait commencer par investir les montants alloués à la recherche sur les exoplanètes, Mars et autres astres, dans les énergies renouvelables au profit de notre seule planète.