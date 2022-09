Le coup de fourchette – Le Mo’Si dresse une belle table italienne à Crissier Jeune duo, Laura Sensi et Arturo Tortora mettent du cœur dans une nouvelle adresse entre tradition et goût du jour. La rédaction

Aux commandes du Mo’Si, Laura Sensi et Arturo Tortora proposent une cuisine italienne moderne et créative dans un décor sans fausse note. PATRICK MARTIN

Mo’Si. L’expression pourrait se traduire par «Maintenant, on y est» et fleure bon le parler local de la région de Naples. À en croire Laura Sensi, patronne avec Arturo Tortora de cette jolie table sise à Crissier, c’est un clin d’œil aux efforts consentis pour ouvrir enfin, en juillet 2021, Covid oblige. La patience aura payé: l’adresse vaut largement le détour, grâce à une carte toute consacrée à l’Italie, entre tradition et goût du jour, le tout dans un décor à la fois moderne et chaleureux.