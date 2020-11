Nouvelle bataille après le diesel – Le moteur à essence mis à son tour hors la loi Pour inciter l’achat d’électriques, le Québec et le Royaume-Uni agitent une interdiction du moteur à combustion. Pas la Suisse. Pierre-Alexandre Sallier

Si leurs ventes ont explosé cette année, les voitures électriques représentent moins du centième de toutes celles en circulation en Suisse (avenue de l’Ain, Genève, octobre 2020). Frank Mentha

C’est un serpent de mer qui ressurgit sans cesse. Dernière apparition, la semaine dernière, au Québec et au Royaume-Uni. Quand la Belle Province annonce l’interdiction de la vente de nouveaux véhicules à essence pour 2035, Londres lui grille la politesse en promettant de tirer un trait également sur les diesels – et non plus en 2040 mais désormais dès 2030.

Il faut inciter le public à s’intéresser à des électriques qui représentent moins de 7% des ventes au Royaume-Uni.

Récup politique

«La voiture est un sujet hautement émotionnel, que cela soit du côté de ses opposants écolos… ou du côté de ses partisans», soupire Andreas Burgener, directeur d’Auto-Suisse. Le représentant des principales marques automobiles ne peut s’empêcher de voir une instrumentalisation politique dans ces annonces. Qu’il s’agisse de barrer l’accès à Berlin et à Stuttgart ou de filtrer les motorisations avec une vignette à Genève comme dans les agglomérations de la région Rhône-Alpes.