Sans masques ni pass Covid - Le motocross freestyle s’invite dans les voitures

Le motocross freestyle s'invite dans les voitures Mat Rebeaud remet la compresse avec son Drive-In Freestyle Show, chez lui à Payerne (24-25 juillet) et à Cossonay (28-29 août).

En fonction des normes sanitaires, les organisateurs du Drive-In Freestyle Show de Payerne ont décidé de limiter les entrées à 500 personnes par show. JEY CRUNCH

«C’est peut-être une bêtise car les représentations de samedi seront bientôt complètes, mais on a décidé de limiter l’accès à 500 personnes et 100 voitures par show. Tout en respectant la distanciation, cela nous permettra d’organiser un spectacle à l’ancienne, sans masques ni pass Covid.» Ex-champion du monde de freestyle motocross, le Payernois Mat Rebeaud s’apprête à reconduire le Drive-In Freestyle Show qu’il avait imaginé l’été dernier dans la Broye. L’événement se tiendra ce week-end à Payerne et le 28 et 29 août à Cossonay.

«Le concert se poursuivra avec les motards en démonstration au-dessus du groupe.» Mat Rebeaud, freestyler de Payerne

Le menu du spectacle a toutefois évolué. Une fois dans l’enceinte, les spectateurs seront libres de leurs mouvements et trouveront stands de nourriture et boissons. Quant au divertissement, il sera renforcé par trois nouveaux pilotes et un concert live de reprises d’AC/DC par le groupe vaudois Backwater. «Les freestylers vont lancer la journée avant les musiciens, puis le concert se poursuivra avec les motards en démonstration au-dessus du groupe», se réjouit Mat Rebeaud.

Plateau alléchant

Alors que l’édition 2021 du supercross de Genève, principal rendez-vous freestyle de Suisse romande, est déjà annulée, le premier Européen à passer un backflip en selle en 2003 a réuni un plateau alléchant. Parmi les pointures de la discipline dans le Vieux-Continent, le Belge Julien Vanstippen sera de la partie.

Comme l’an passé, le spectacle mêlera motos électriques et moteurs traditionnels. Le pilote broyard et l’Allemand Ronny Showman rouleront à l’électrique. L’équipe sera complétée par le Zurichois Mike Pfister, ainsi que par trois jeunes régionaux, Billy Roux, Carlos Gerber et Nicolas Perrier. «Ils s’entraînent avec moi depuis deux ans et présenteront leurs premiers shows. Gerber est un Valaisan d’origine. Il devrait représenter le Cap Vert lors des prochains Jeux olympiques d’hiver de Pékin, en snowboard», sourit le Payernois.

Sept pilotes voltigeront ce week-end à Payerne, par-dessus le groupe rock Backwater. JEY CRUNCH

