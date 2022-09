Économie locale – Le Moulin d’Yverdon ne renaîtra pas de ses cendres Après un incendie en 2018, un projet de reconstruction devait se faire en périphérie. Il ne verra très vraisemblablement pas le jour. Le retard pris a mis à mal sa viabilité. Frédéric Ravussin

Les ruines du moulin incendié en 2018 sont toujours en place au centre d’Yverdon. Le projet immobilier qui doit les remplacer n’a toujours pas obtenu de permis de construire. JEAN-PAUL GUINNARD – A

Le Moulin d’Yverdon ne sera vraisemblablement pas le phénix qu’on imaginait il y a un an encore. Le conseil d’administration de la société coopérative a annoncé mercredi soir à ses membres, réunis en assemblée ordinaire, qu’il «suspendait» le projet de reconstruction de son infrastructure partie en fumée en février 2018. Pis encore: qu’il mettrait fin au 31 décembre à l’exploitation poursuivie depuis dans des locaux intermédiaires.

Alors que l’inquiétude et le scepticisme de certains membres – relayés cette semaine par le journal «La Région» – visaient un business plan trop optimiste et une construction trop onéreuse, le président Jean-Daniel Cruchet a commencé ses explications en précisant que les administrateurs avaient «toujours été conscients des difficultés qu’un tel projet présenterait».

Plus de vente

Le temps qui passe, les coûts qui prennent l’ascenseur et les rentrées financières insuffisantes ont conduit à cette situation, que la société coopérative ne désigne pas comme un point final. «Nous ne parlons pas aujourd’hui de dissolution de la société qui possède des biens immobiliers», reprend Jean-Daniel Cruchet.

Il n’empêche que le Moulin d’Yverdon ne vendra plus la farine qu’il achète dans le canton de Berne dès le 1er janvier prochain. «Nos six collaborateurs ont dû rechercher un emploi, certains ont du reste déjà retrouvé un travail pour l’année prochaine», assure le président.

De la farine bernoise

Pour les producteurs affiliés au Moulin d’Yverdon, ce coup d’arrêt peut-être définitif ne change en revanche pas grand-chose. Depuis l’incendie du 1er février 2018, la société coopérative n’achetait plus leurs récoltes, pour lesquelles ils ont trouvé d’autres acquéreurs. Les farines commercialisées depuis lors étaient produites dans le canton de Berne. «Il n’aurait pas été rentable de faire moudre notre blé là-bas et de ramener la farine ici», souligne Jean-Daniel Cruchet.

Ce modèle commercial – vente et conditionnement de ces farines – a permis de conserver une part de clientèle et la marque Moulin d’Yverdon. L’assurance perte d’exploitation et les réserves disponibles devaient aider la société à tenir jusqu’à la mise en service du nouveau moulin. Pour autant qu’il soit construit rapidement.

«Notre société continuera d’exister sous une forme qui reste encore à définir.» Jean-Daniel Cruchet, président du conseil d’administration du Moulin d’Yverdon

Des oppositions au projet initial et un redimensionnement, synonyme de perte de temps, en ont décidé autrement. «Sans compter le regard assez critique et plutôt négatif porté par la Municipalité sur notre dossier de demande de permis de construire, en avril dernier», souligne Jean-Daniel Cruchet.

Fataliste, l’assemblée a accepté ce qu’elle venait d’entendre. De même que les comptes rouge vif qui sanctionnent l’exercice 2021. «Toutefois, notre société continuera d’exister sous une forme qui reste encore à définir», a conclu le président.

