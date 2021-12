Plaisir local – Le mousseux vaudois veut conquérir la table du réveillon Nos vins effervescents en plein essor tiennent la comparaison avec les champagnes, à des prix concurrentiels. Peu connus, ils peinent encore à faire leur place. Yves Merz

Le «manipulant» Daniel Marendaz fait pétiller les vins d’une soixantaine de producteurs. Son entreprise de bulles à façon changera de mains en 2002, année de ses 70 ans. Sa fille Valérie a repris le Domaine de la Cave de la Combe à Mathod, où elle fait ses propres mousseux. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard)

Difficile d’imaginer un réveillon réussi et festif sans faire péter le champagne à minuit pile. L’explosion du bouchon marque ce saut vers la nouvelle année et la mousse pétillante symbolise la vie à plein gaz. Mais on pourrait se la jouer plus local, avec un bon mousseux de chez nous. D’autant plus que toujours plus de producteurs ont ajouté un vin effervescent à leur assortiment, et que le rapport qualité-prix défie toute concurrence (entre 25 et 30 francs).

«Il est certain que nos mousseux tiennent la comparaison avec les champagnes, assure Gilles Cornut, directeur technique à la Cave de la Côte. Les résultats obtenus dans les concours le prouvent. En Suisse, la consommation du vin baisse régulièrement, sauf pour les mousseux, particulièrement appréciés par ces dames, du moins les plus doux. Avec le temps, nous avons acquis un bon savoir-faire.»