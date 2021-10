Vecteur de maladies – Le moustique tigre est entré dans le canton de Vaud L’insecte a été identifié au restoroute de La Côte ainsi qu’à Nyon et Cully. Pour l’heure, le risque sanitaire reste limité. Claude Beda

Le moustique tigre est réputé être très agressif. Getty Images/iStockphoto

«La suppression des gîtes possibles du moustique tigre, qui s’installe dans les petites collections d’eau des terrasses et jardins en zone urbaine et périurbaine, est la première mesure efficace», explique Alexandra N’Goran, médecin spécialiste en épidémiologie des maladies transmissibles. Le moustique tigre a été identifié pour la première fois dans le canton de Vaud, au restoroute de La Côte ainsi qu’à Nyon et Cully. La prévention reste plus que jamais recommandée. Car l’insecte peut transmettre certaines maladies tropicales comme la dengue, le virus Zika et le chikungunya, dans les zones où ces maladies sont endémiques.