Canton de Vaud – Le moustique-tigre «pas invité à l’apéro» Les autorités vaudoises ont lancé ce mardi une campagne de prévention pour freiner l’installation de l’insecte qui peut être vecteur de maladies tropicales. Elles appellent à la mobilisation citoyenne pour supprimer les gîtes de l’animal.

Le moustique-tigre est capable de piquer en plein jour et peut transmettre des maladies exotiques telles que la dengue, la maladie à virus zika et le chikungunya. KEYSTONE

L’arrivée du moustique-tigre, insecte gênant et transmetteur de maladies, représente à terme un risque sanitaire. Pour freiner son installation, le canton de Vaud lance la campagne de prévention «ne l’invitons pas à l’apéro».

L’arrivée du moustique-tigre est liée à la hausse des températures qui facilite sa nidification. Venu du sud, il est déjà largement présent dans les pays voisins. En Suisse, il est installé au Tessin et a été récemment identifié en Suisse romande, à Monthey (VS) et à Genève, relève le canton de Vaud mardi dans un communiqué.

S’agissant d’un insecte extrêmement désagréable, capable de piquer en plein jour, en nuées et plusieurs fois la même personne, mais aussi d’un vecteur potentiel de maladies tropicales telles que la dengue, la maladie à virus zika et le chikungunya, son installation doit être freinée.

Supprimer ses gîtes

Le canton lance un programme de prévention en collaboration avec les communes et en appelle à la mobilisation citoyenne. Le public est ainsi appelé à rendre difficile l’installation de l’insecte par le biais de trois messages: supprimer ses gîtes, c’est-à-dire veiller à vider les petites collections d’eau, savoir reconnaître l’animal et le dénoncer sur le site www.moustiques-suisse.ch avec une photo de bonne qualité.

Si possible, les autorités préconisent l’envoi par la poste d’un spécimen bien protégé pour éviter l’écrasement, dans le but de permettre l’identification. Elles se chargeront de la lutte biologique contre les larves.

Tenace

La lutte à l’échelle cantonale est utile et efficace. Elle se base sur l’une des caractéristiques de cet envahisseur: son très petit périmètre de vol qui limite son extension. Elle est d’autant plus importante qu’une fois installé, le moustique tigre est tenace: ses œufs sont capables de survivre à des mois de froid et de sécheresse.

La campagne est portée par un visuel humoristique, œuvre de l’illustratrice Lidia Montero, à l’issue d’un concours auprès de l’école d’art Ceruleum. Le personnage sera décliné tout l’été sur les réseaux sociaux et le site du canton.

( ATS/NXP )