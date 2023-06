Il y a trente ans, le sociologue Pierre Bourdieu s’adressait aux cheminots français en grève en clamant qu’il «n’y a pas de politique sociale sans un mouvement social capable de l’imposer». Les mobilisations qui déferlent depuis le début d’année dans plusieurs pays européens ne visent plus à «imposer» un quelconque progrès, mais à freiner la dégradation des conditions de vie.

Le personnel soignant anglais et allemand se bat depuis des mois pour valoriser des métiers où la rémunération recule de manière inversement proportionnelle à leur pénibilité. En France, la détermination des manifestants contre l’augmentation de l’âge de la retraite reste importante à cause de leur rejet de passer plus de temps au travail, alors que celui-ci se précarise et perd du sens pour la plupart d’entre elles et eux.

«Plus de la moitié des femmes continuent à vivre avec moins de 4200 francs par mois.»

Souvent ce sont les femmes qui sont en première ligne pour revendiquer du respect, du temps et de l’argent pour enrayer ce que le sociologue bâlois Oliver Nachtwey appelle une «modernité régressive», cette dynamique paradoxale où la multiplication des opportunités individuelles se heurte à une distribution de plus en plus inégalitaire des ressources pour y accéder.

Un phénomène qui n’épargne pas la Suisse: les salaires réels y ont baissé en 2022 de 1,9%, touchant principalement les secteurs à forte présence féminine, et ce alors qu’encore aujourd’hui les femmes gagnent 18% de moins que les hommes. Plus de la moitié des femmes continuent à vivre avec moins de 4200 francs par mois, et la précarité se prolonge une fois atteint l’âge de la retraite: deux fois plus de femmes recourent aux prestations complémentaires de l’AVS que de bénéficiaires masculins.

Si ces inégalités font l’objet de nombreuses recherches scientifiques, menées notamment par la HETSL, elles se trouvent également au cœur de son autre mission, celle de former les futures professionnelles du social et de la santé. Ces métiers majoritairement féminins manquent, eux aussi, de respect, de temps et d’argent pour être exercés durablement au bénéfice des populations les plus vulnérables.

La mesure semble prise dans le canton de Vaud, avec la tenue d’Assises du social cet automne, de la nécessité de trouver les moyens pour valoriser les conditions de travail au juste niveau des compétences requises, atténuer la pénurie de personnel et lutter contre son épuisement.

Mobilisation de 2019

Il y a donc fort à parier que les éducatrices, assistantes sociales, infirmières et autres accompagnatrices spécialisées seront nombreuses, ce 14 juin, à rejoindre l’appel de la Grève féministe sous la bannière «Du respect, du temps, de l’argent». Sans leur mobilisation en 2019, qui a donné naissance au mouvement social le plus puissant que la Suisse ait vécu depuis des décennies, de nombreuses avancées sociales n’auraient pas vu le jour, dont l’introduction de salaires minimums cantonaux. Pour faire face à ses nombreux défis, c’est l’ensemble de la société qui a besoin de cette force positive.



Alessandro Pelizzari Afficher plus Directeur de la Haute École de travail social et santé Lausanne

