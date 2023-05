Grandes Médiévales d’Andilly – «Le Moyen Âge exerce une fascination sur les gens» La fête moyenâgeuse se poursuit ce week-end près de Genève. Un sociologue analyse les raisons de l’attrait pour ce genre d’événements. Fabrice Breithaupt

Un spectacle de danse lors de l’édition 2022 des Grandes Médiévales d’Andilly. BASTIEN GALLAY

L’édition 2023 des Grandes Médiévales d’Andilly, en Haute-Savoie, bat son plein. La célèbre fête moyenâgeuse, présentée par ses organisateurs comme l’une des plus importantes du genre en Europe, ouvre à nouveau ses portes aux amateurs de duels de chevalerie et de démonstrations de fauconnerie les 3 et 4 juin, pour son deuxième et dernier week-end de représentations. Le premier, qui a eu lieu du 27 au 29 mai, a accueilli plus de 45’000 visiteurs.

L’événement rencontre un succès grandissant auprès des habitants de la région franco-suisse. Quelque 68’000 d’entre eux se sont rendus l’an passé au Grand Parc d’Andilly, un record. Environ 70’000 sont attendus cette année au total sur ces deux week-ends.

Les fêtes moyenâgeuses semblent constituer une tendance dans la région. Ces dernières semaines, les communes haut-savoyardes d’Alby-sur-Chéran et de Menthon-Saint-Bernard avaient, elles aussi, organisé de telles manifestations.

Pourquoi cet engouement pour ce genre d’événements? Trois questions à Sandro Cattacin, professeur au département de sociologie de l’Université de Genève *.

Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l’Université de Genève. DR

Notre présent est troublé par la guerre en Ukraine. L’avenir est incertain avec la crise climatique. En comparaison, le passé peut sembler plus rassurant pour certains. Ce côté nostalgique du «c’était mieux avant» explique-t-il en partie le succès de ces fêtes médiévales? Je ne pense pas que cela soit une question de nostalgie, mais plutôt de fascination que le Moyen Âge exerce sur les gens. Dans les films et les séries télévisées, l’époque médiévale est dépeinte comme violente et injuste: on y tue facilement, la vie humaine ne compte pour rien, les gens croient que la vie est déterminée par un destin sans valeur en soi. Cette période de notre histoire est mise en scène d’une telle manière qu’elle évoque la brutalité, l’insécurité et la peur totales. On ne met rarement en avant certains aspects positifs, comme l’hospitalité. Ce qu’on donne à voir dans les productions cinématographiques et télévisuelles, mais aussi dans ce genre de festivités, comme les duels de chevalerie, est donc de nature à effrayer, même si les spectateurs n’ont pas peur puisqu’ils savent bien entendu qu’il s’agit de mises en scène. C’est justement ce côté effrayant du Moyen Âge qui le rend si attractif auprès du public.

Les Grandes Médiévales d’Andilly attirent majoritairement des visiteurs de France voisine et de Suisse romande. De nombreux bénévoles des deux côtés de la frontière participent à son organisation. Cet événement peut-il contribuer à renforcer l’identité régionale? Pour cela, il faudrait qu’il y ait, dans cet événement, un narratif qui plaise et qui convainque la population vivant sur ce territoire. Or, dans cette fête, il n’y en a pas. À l’inverse, il y a un narratif dans l’histoire de l’Escalade de 1602, mais cet événement n’est pas fédérateur, au contraire. Il y en a un aussi dans le 1er Août et dans le 14 Juillet, mais ce sont deux fêtes nationales, respectivement suisse et française, qui ne sont pas communes de part de d’autre de la frontière. En comparaison, le récent festival Feu Ô Lac, lui, a un vrai narratif, le lac Léman, qui est un référentiel commun. Ce genre de festivals contribue à faire communauté. Ils devraient être multipliés sur le territoire du Grand Genève pour permettre aux habitants de se côtoyer davantage, non pas au travail mais en dehors.

Vous reconnaissez néanmoins que les Grandes Médiévales d’Andilly réunissent les gens dans un contexte festif et de plaisir propice à créer du lien entre eux. Cela ne participe-t-il pas aussi à «faire communauté»? Oui, les rencontres, les contacts permettent de créer ou de renforcer le sentiment de confiance les uns envers les autres. Dans ce sens-là, indirectement, cette fête a un effet positif sur la construction du Grand Genève.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.