Le Ministère public de la Confédération (MPC) a déposé un acte d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral contre un Turco-Suisse de 28 ans en lien avec l’homicide à motivation djihadiste commis à Morges le 12 septembre 2020. La victime était décédée sur place.

Selon l’acte d’accusation, l’inculpé, domicilié dans le canton de Vaud, voulait déjà commettre un attentat en faveur de «l’État islamique» en 2019 par une tentative d’incendie volontaire à Prilly, a indiqué jeudi le MPC dans un communiqué.

Le MPC a mis en accusation le prévenu pour assassinat, tentative d’homicide intentionnel, lésions corporelles simples, menaces, violation de la loi fédérale sur l’interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et des organisations apparentées. Il est aussi accusé de représentation de la violence, tentative d’incendie intentionnel, tentative de provoquer une explosion, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour infraction à la loi sur les stupéfiants.