Exposition à Lausanne – Le Mudac dit son amour du design L’institution s’épanouit dans ses nouveaux espaces et le montre au travers de deux nouvelles expositions. L’une sur le design au Liban et l’autre sur ses propres collections. Florence Millioud

«Beyrouth. Les temps du design» offre un panorama de la création au Liban en trois temps. Keystone/Laurent Gillieron

Entré dans la cour des musées qui donnent envie d’être régulièrement visités avec la fascinante exposition scénographiée par l’Américain Bob Wilson «A Chair and You» et son succès fou – 50’000 visiteurs en un peu plus de quatre mois entre octobre 2022 et février dernier –, le Mudac poursuit la découverte de son désormais immense plateau d’exposition. Deux propositions très différentes se le partagent dès le vendredi 7 avril mais… avec une même intention jusqu’ici rarement éprouvée: montrer du design sans l’inscrire dans une narration thématique.