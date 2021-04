Mobilier et rapport à l’espace public – Le mudac invite à explorer le design des bancs lausannois Le musée de design et d’art contemporain propose une série de balades gratuites pour découvrir les bancs publics de la capitale vaudoise.

Le mudac propose quatre balades à la découverte des bancs de Lausanne, ici à la station de métro de la gare. mudac

Le mudac invite à partir à la découverte du design des bancs publics lors d’une série de balades gratuites en ville de Lausanne. La première aura lieu le 25 avril. Les inscriptions sont ouvertes dès mardi.

Cette balade proposée par le mudac aborde un type particulier du mobilier urbain: le banc public. En partant du musée actuel, place de la Cathédrale, pour déambuler jusqu’au quartier des arts Plateforme 10, différents types d’assises seront présentés, du traditionnel banc en bois vert à l’assise au design novateur.

Au fil du temps et du développement de la ville, leur design, leurs matériaux mais aussi leur emplacement ont fait l’objet de réflexions approfondies. Plus largement, ce mobilier invite à se questionner sur le rapport à l’espace public, la mobilité ou encore la fonction sociale et environnementale de l’aménagement urbain.

Outre le 25 avril, les balades auront lieu le 30 mai, le 27 juin et le 5 septembre. Les places sont limitées et le nombre de participants sera adapté en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Ces événements sont organisés dans le cadre des Rendez-vous 2020-2022 du musée de design et d’art contemporain. L’institution est fermée pour cause de déménagement à Plateforme 10. Elle rouvrira ses portes en juin 2022 dans ce quartier des arts situé près de la gare.

ATS

