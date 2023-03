Design de luxe – Le Mudac met Longchamp dans son sac Le Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains s’est associé à la maison française, séduite par le potentiel de Plateforme10. Graphique, enjoué: le sac est en vente. Florence Millioud Henriques

Le logo du Mudac, imaginé par le graphiste typographe lausannois Chi-Long Trieu au moment du déménagement de l’institution sur le site de Plateforme10, a pris de la couleur pour ce sac. Lea Michard

Grace Kelly a son Hermès, Jane Birkin aussi, et Catherine Deneuve son Ami. La liste embaumant tout à la fois le glamour, l’art de vivre et l’excellence d’un savoir-faire: qui ne rêverait pas d’avoir un sac de luxe à son nom. Le Mudac, Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains, a pris ses désirs pour une réalité dans une édition limitée à 210 exemplaires du modèle Le Pliage©, produit iconique inspiré par la tradition japonaise de l’origami à la marque française Longchamp.

«C’est un sac qui parle à tout le monde, avec un côté chic et dans le même temps pratique et convivial, ce qui correspond totalement à l’esprit du Mudac.» Sylvie Rottmeier, chargée de communication

Le Mudac, dans sa nouvelle identité imaginée par le graphiste typographe lausannois Chi-Long Trieu au moment de l’emménagement à Plateforme10, rocke sur la matière en toile polyamide recyclée comme les lettrages d’un graffiti sur un mur. C’est voyant! À propos. Et… avec la classe de l’éclat.

L’objet, vendu à la boutique de l’institution et dans les enseignes romandes de l’enseigne française, avait déjà ses fans avant même d’être disponible moyennant 320 francs. Quand on sait que les musées publics doivent aussi se chercher de nouveaux financements, l’alliance du Mudac avec une marque renommée va au-delà de l’épate! Expérience faite aux États-Unis dans des institutions en quête de nouveaux modèles économiques, la caisse de la boutique peut rapporter gros. Même combler, si ce n’est doubler, le manque à gagner sur les entrées d’une institution qui aurait décidé d’être gratuite.

Une première suivie d’autres?

Modèle de sac parmi les plus vendus dans le monde, Le Pliage© version Mudac renforce l’attrait de la maison française pour les arts – elle collabore avec des plasticiens, mais avec une institution, c’est une première – et traduit son «coup de cœur pour la programmation audacieuse» du musée. Au siège parisien, on met encore dans la balance la dynamique de Plateforme10 et la visibilité que cette nouveauté peut apporter.

Le pliage Mudac décline l’identité du Musée cantonal de design et d’arts appliqués sur un modèle de sac parmi les plus vendus au monde. Lea Michard

Édité à 210 exemplaires, ce sac qui porte sa réputation en bandoulière est une première. «On a trouvé intéressant de jouer avec notre identité, confie Sylvie Rottmeier, chargée de communication. C’est un sac qui parle à tout le monde, avec un côté chic et dans le même temps pratique et convivial, ce qui correspond totalement à l’esprit du Mudac.» À voir… si d’autres objets griffés Mudac viendront développer ce début de collection!

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

