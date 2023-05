Dispositif routier – Le «mur» de peinture du Mollendruz ne freine pas les motards Un an après la mise en place de bandes continues pour recadrer les pilotes, la mesure n’a pas vraiment atteint ses objectifs. Les autorités se donnent un été de plus. Cédric Jotterand

Les bandes blanches peintes dans 17 secteurs du col du Mollendruz ont permis de recadrer les motards à droite de la chaussée, mais elles n’ont eu aucun effet sur la vitesse et le bruit, deux des objectifs principaux du dispositif. PATRICK MARTIN/24HEURES

Un an, c’est le temps qu’il aura fallu pour que les autorités vaudoises et fédérales tirent le bilan des bandes de peinture appliquées au col du Mollendruz alors que les virées ont déjà repris depuis quelques jours. Et l’on ne peut pas dire que les superlatifs sont de sortie puisque le canton juge l’expérience «globalement positive», un seul des objectifs visés étant plus ou moins au rendez-vous. «Le but principal était de recadrer les motards afin que leurs engins restent du bon côté de la route et cessent de couper les trajectoires qui mettaient en danger ceux qui viennent en sens inverse», explique Laurent Tribolet, chef de la division Entretien à la Direction générale de la mobilité et des routes.