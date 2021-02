Arts visuels – Le mur qui s’érige contre le blues de février Marie-Christine Gailloud-Matthieu a pris l’habitude d’exposer des artistes dans son cabinet médical lausannois. Soutien à la jeune génération et antidote à la déprime ambiante, l’accrochage en cours est particulier. Florence Millioud-Henriques

Chaque artiste décide où il accroche sa pièce sur le mur «February Blues». La Genevoise Sabrina Röthlisberger Belkacem a choisi de prolonger l’exposition sur un nouveau mur. Florian Cella/24Heures

S’il fallait faire une comparaison, ce serait avec un calendrier de l’Avent et ses surprises quotidiennes. Sauf qu’on est en février et que, sur le mur du cabinet médical de Marie-Christine Gailloud-Matthieu, il y a déjà presque autant d’œuvres accrochées que de jours dans ce deuxième mois de l’année! L’idée était de dévoiler, une pièce par jour, intra-muros comme sur les murs virtuels de Valentin 61, l’adresse lausannoise qui réseaute avec succès, rassemblant les artistes, les amateurs et collectionneurs d’art dans un brassage d’envies. Mais comme la chirurgienne, immergée dans les laboratoires de l’art en train de se faire, a l’enthousiasme participatif, elle a rallié plus d’une quarantaine de sensibilités pour défier ce «February Blues».