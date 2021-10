Nouvelle exposition à Lausanne – Le Musée d’Archéologie s’interroge sur les origines Reconstituer le parcours et la provenance d’un objet. Tel est l’objectif de l’exposition «Retracer la provenance», à voir dès le 12 octobre au musée niché dans le Palais Rumine.

Depuis 2016, le MCAH étudie les conditions d’acquisition de ses collections ethnographiques. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH), à Lausanne, consacre sa nouvelle exposition temporaire à la découverte de la chaîne de documentation d’un objet pour reconstituer son parcours et sa provenance. «Retracer la provenance», c’est justement son titre et c’est à voir du 12 octobre au 3 avril prochain.

Depuis 2016, le MCAH étudie les conditions d’acquisition de ses collections ethnographiques. Grâce aux exemples de quelques pièces originaires d’Amérique, d’Afrique et d’Asie, les visiteurs pourront comprendre comment retracer l’origine d’un objet archéologique, de son entrée au musée à sa création, explique le MCAH sur son site internet.

