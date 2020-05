Décryptage photographique – Le Musée de la Croix-Rouge nous met le nez dans le virus La nouvelle expo du Musée international de la Croix-Rouge commence virtuellement puis se matérialise, pour mieux suivre la pandémie avec les photographes de l’agence Magnum. Katya Berger Andreadakis

Le centre commercial GUM, deux jours avant le confinement strict. Les centres commerciaux et les restaurants du centre commercial de la place Rouge sont presque vides. Moscou. RUSSIE. 25 mars 2020. ©Nanna Heitmann/Magnum Photos

Plutôt que s’en faire l’ennemi, le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (MICR) a décidé d’embrasser la pandémie. Et sur la bouche. Comme une fiancée, certes imposée, mais qui partage nos vies: autant lui tendre la main. Ce mariage arrangé, l’institution genevoise, toujours au cœur de l’actualité, le célèbre tant dans le fond que dans la forme.

Avant même la réouverture de ses portes le 9 juin, l’effrontée inaugure son prochain événement, intitulé «Covid-19 et nous», par le biais d’un projet participatif d’envergure internationale sur le web. Une vaste récolte de réactions et de témoignages inspirés d’images qui viendront ensuite rejoindre physiquement l’exposition permanente «L’Aventure humanitaire» – puisque celle-ci inclut désormais la pandémie globalisée. «Comment pouvons-nous contribuer à la recherche d’un nouveau quotidien?» se demande le directeur du musée, Pascal Hufschmid, dans le communiqué de presse diffusé cette semaine. «En créant un espace de discussion bienveillant, en ligne et en nos murs, pour qu’ensemble, nous puissions faire sens de ce qui nous arrive.»

Les photographies à la base de ce fécond échange? Elles sont toutes produites par l’illustre agence Magnum Photos, fondée en 1947 par Robert Capa notamment, afin de documenter le monde de l’après-guerre. Pendant la présente crise sanitaire, des photographes de la planète entière ont braqué leur objectif sur un phénomène qui se déploie sous leur nez. Parmi ces reporters du «nouveau quotidien», la Germano-Russe Nanna Heitmann, 26 ans, signe ce cliché sélectionné par le MICR: «Le centre commercial GUM, deux jours avant le confinement strict. Les centres commerciaux de la place Rouge sont presque vides. Moscou. RUSSIE. 25 mars 2020.»

Dans l’attente d’une clientèle volatile, les employées de cette boutique de cosmétiques respectent les mesures en protégeant leur visage d’une visière de plexiglas. Ont-elles conscience, ce faisant, d’adopter l’apparence des fioles mêmes qu’elles mettent en vente?

Par effet de contagion, les flacons ressemblent quant à eux à un bataillon de soldats alignés. Dans ce décor aseptisé, ils renvoient également au matériel hospitalier. La propreté, le miroitement et le verre font des vendeuses des infirmières – l’une porte même la blouse blanche. Mais surtout, en plein centre de Moscou, l’aliénation a suffi, par un tour de passe-passe, à réifier l’être autant qu’à humaniser la marchandise.

En liséré de vitrine, à égale distance des deux collaboratrices qui la surplombent, le terme «diptyque» apparaît comme par magie, discrètement quoiqu’en lettres capitales. D’une part, il signale la marque d’un parfum de luxe. De l’autre, il focalise l’attention sur le fait que les vendeuses sont au nombre de deux. Mais au centre d’une composition artistique comme celle-ci, il va jusqu’à tracer une ligne verticale invisible, coupant la photo en parts égales, et la conformant à sa signification. Si les casques de protection ont ramené des femmes au rang de choses, le marketing, lui, a hissé une photo au rang de tableau.

Unique allusion à la vie naturelle hormis les corps blindés des hôtesses, ces fleurs n’essaient pas de passer pour vraies. Ni la forme, ni la matière, ni les couleurs du bouquet ne cherchent à convaincre. Sa présence est symbolique: il évoque les essences à l’origine des fragrances. Mais en créant la dissymétrie au sein d’une image pareillement maîtrisée, il fait plus que cela. Avec les diagonales blanches qui font scintiller les murs, les fleurs, comme dans toute vanité, nous rappellent à notre mortalité.