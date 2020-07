Démolition en vue – Le Musée de l’immigration doit faire ses valises Une soixante de logements sociaux sont prévus à la place de la petite structure lausannoise. Elle se verrait bien déménager dans un pavillon scolaire du Belvédère. Laurent Antonoff

Ernsto Ricou, fondateur du Musée de l'immigration, au milieu de son petit local appelé à la démolition. ©Florian Cella/24Heures Florian Cella/24Heures

Quand il parle de «son» Musée de l’immigration, rue Tivoli, à Lausanne, Ernesto Ricou en a la moustache qui frétille, comme au premier jour. C’était il y a dix-sept ans tout de même. Situé dans un ancien dépôt de la voirie de 15 m2 sans eau, sans chauffage et sans sanitaire, le petit local est voué à la démolition. «Il est prévu de construire une soixantaine de logements sociaux à la place. Bien entendu que j’y suis favorable. Le problème, c’est que faire des souvenirs que m’ont confiés les gens depuis toutes ces années», s’inquiète le conservateur. Une solution pourrait se profiler non loin du musée: dans un des pavillons scolaires en bois du Collège du Belvédère.

«Si l’on peut gagner une année, ce serait l’idéal» Ernesto Ricou, fondateur du Musée de l’immigration

Ce mardi 14 juillet est une date importante pour le Musée de l’immigration. Lors d’une séance au tribunal, Ernesto Ricou, épaulé par l’association suisse des locataires, va demander de pouvoir rester encore un peu dans ses murs en attendant le début du chantier. «Si l’on peut gagner une année, le temps de nous organiser, ce serait l’idéal.» Car le fondateur du musée, ancien professeur d’arts visuels à Béthusy et peintre lui-même, a un espoir. Celui d’emménager dans un des pavillons scolaires du Belvédère. Un pavillon qui rappelle les baraquements des immigrés italiens venus en Suisse construire tunnels et barrages. «Comme ici, l’endroit aurait une âme, un esprit.» Cela permettrait aussi à Ernesto Ricou de poursuive la seconde mission du musée: l’amélioration du dialogue intercommunautaire par l’éducation et la pédagogie. Une vingtaine de classes, des enfantines jusqu’aux gymnasiens, visitent le musée chaque année. S’il déménageait au sein d’une école, ce serait bien davantage.

Soutenu par Mère Térésa

David Payot est le municipal lausannois des écoles. Il assure apprécier le travail du Musée de l’immigration. «Nous avons pris note de la perspective de perte de ses locaux et de l’intérêt d’une option sur un site scolaire, vu le travail accompli avec les classes de divers établissements secondaires. Les besoins scolaires, notamment sur le site du Belvédère, font que nous devrons attendre encore quelques mois avant de savoir si un espace peut lui être proposé», explique David Payot. Depuis 2015, le musée ne reçoit plus d’aide financière de la Ville de Lausanne, le projet ne s’inscrivant pas dans ses priorités culturelles. Alors Ernesto Ricou s’accroche à cet espoir. «Ce qui me fait tenir le coup? Mère Térésa, dont le portrait est toujours accroché en bonne place dans le musée. Je me dis que si elle pouvait courir les rue de Calcutta à son âge pour venir en aide aux plus démunis, alors je peux le faire aussi ici, dans cette maison de paix.»