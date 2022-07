Déménagement sous tension à Lausanne – Le Musée du design quitte la Cité avec ses bijoux de verre Le mudac a entamé, mardi, le périlleux transfert de sa fragile collection d’art verrier et d’autres précieuses pièces, de la Maison Gaudard à Plateforme 10. Claude Beda

Les œuvres de la collection d’art verrier quittent les combles de la Maison Gaudard. Un spécialiste pilote la nacelle au-dessus du vide. Jean-Guy Python

«C’est angoissant, car il ne s’agit pas du simple déménagement d’un deux-pièces cuisine», sourit Coralie Bieri, chargée de communication digitale. Moment fort, mardi, sous la cathédrale de Lausanne: le Musée cantonal de design et d’arts appliqués contemporains (mudac) a lancé le périlleux déménagement de ses œuvres, dont sa fragile et précieuse collection d’art verrier, la plus importante d’Europe.