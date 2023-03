Exposition d’estampes à Vevey – Le Musée Jenisch a trouvé le «collectionneur idéal» Enseignant dans une première vie, Edmond Bourqui poursuit son œuvre de transmission à travers l’art. Une sélection de sa collection est exposée au musée veveysan. Florence Millioud

Carmen Perrin, «Sans titre I», Lithographie sur papier vélin. Julien Gremaud/Carmen Perrin

Quand on monte à l’étage du Musée Jenisch, à Vevey, le Pavillon de l’estampe est un lieu à part. Résultant d’une excellente idée, l’alcôve est à la fois feutrée et ouverte dans sa dynamique spatiale. Elle l’est aussi dans l’alternance d’accrochages de pièces historiques ou de créations plus contemporaines.