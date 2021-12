Archéologie des croyances – Le Musée romain de Vidy déterre le dieu unique Des premières idoles au triomphe des monothéismes, le musée lausannois décrypte, à sa façon, le chemin de croix chahuté de nos croyances. Erwan Le Bec

Comment diable, trois millénaires après la naissance d’un certain Yahvé, petit dieu au sein d’un panthéon polythéiste, en est-on arrivé à l’omniprésence, même commerciale, des figures chrétiennes? Laurent Flutsch et l’équipe du Musée romain de Lausanne-Vidy tentent de retracer le parcours. ©Florian Cella

Laurent Flutsch, directeur du Musée romain de Lausanne-Vidy et autrefois Saint Laurent donnant la réplique au «Grand Démoniaque» sur les ondes de la RSR, revient aux prises avec le créateur.

Pour sa dernière exposition avant la retraite, l’archéologue et humoriste, entouré de l’équipe du musée, plonge le visiteur dans les tréfonds du christianisme avec «Dieu & Fils, archéologie d’une croyance».

Le tout dans une ambiance à la fois sombre et déjantée, qui fait écho au fatras des dieux et des peuples du Proche-Orient à l’aube de l’Antiquité. L’humour en plus.