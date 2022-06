Mécanique d’art – Le musée unique de Sainte-Croix s’appellera «le musée» Fusion des institutions locales et de leur patrimoine reconnu d’importance mondiale, les travaux du nouveau musée ont débuté vendredi. Erwan Le Bec

Véritable centre de valorisation des arts mécaniques du balcon du Jura, le nouveau musée doit ouvrir en 2024. Il compte sur l’inscription à l’Unesco du savoir-faire mécanique et horloger, ainsi que sur ses collections. LVPH architectes

Unique et sobre, à l’image de Sainte-Croix. Le nouveau musée, fruit de la fusion des institutions du balcon du Jura, s’appellera simplement «le musée». Sous-titré «patrimoine et mécanique d’art», porteur des efforts de toute sa région, le futur musée a été lancé officiellement vendredi devant les élus, bénévoles, mécènes et invités. À l’issue de la refonte de son bâtiment, il doit ouvrir pour 2024.