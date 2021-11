Culture à Sainte-Croix – Le Musée unique en quête d’un nouveau capitaine Lauréat du concours d’architecture, le bureau LVPH ne conduira pas le suivi du chantier qui doit commencer l’an prochain. Mais le concept proposé ne s’en trouvera pas modifié. Frédéric Ravussin

Le Musée unique devrait ouvrir ses portes au public en 2023. LVPH ARCHITECTES

Changement de capitaine, mais pas de cap. L’atelier d’architecture LVPH ne mènera pas à bien le chantier de construction du Musée unique de Sainte-Croix. Les différents partenaires ont décidé d’un commun accord de ne pas poursuivre leur collaboration. Un choix qui a été validé par la Municipalité.

C’est une question de timing qui explique cette séparation qui intervient un peu plus de trois ans après que le bureau de Pampigny a remporté le concours d’architecture lancé par la Commune du balcon du Jura.

«Nous sommes plus que satisfaits du travail réalisé par LVPH. Mais nous devons maintenant aller de l’avant. Et en discutant de disponibilités, on s’est rendu compte que nous voulions que la réalisation du musée démarre entre six et douze mois plus tôt qu’il ne le pouvait», explique le syndic, Cédric Roten.

Début des travaux l’an prochain

Permis de construire en poche, les autorités espèrent que le Musée unique pourra ouvrir ses portes – après douze mois de travaux – au cours du premier trimestre 2023. Un appel d’offres sur invitation vient donc d’être lancé par le comité de pilotage pour la partie planification définitive et suivi de chantier, qui comprend la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux.

«Une deuxième procédure était de toute façon prévue. Ce changement n’impliquera pas de perte financière.» Cédric Roten, syndic de Sainte-Croix

Ce changement ne viendra pas renchérir ce projet évalué à 9,86 millions qui doit prendre place dans le bâtiment actuel du CIMA dont la commune est propriétaire. «Le contrat qui nous liait avec le bureau LVPH s’arrêtait au permis de construire. Une deuxième procédure pour la suite était de toute façon prévue», reprend le syndic.

Le concept retenu ne s’en trouvera pas modifié. Les collections du CIMA, du Musée Baud et du Musée des arts et sciences seront réunies sous un même toit et exposées au public selon le système dit de «Schaudepot». Soit des étagères qui permettent de placer tous les éléments de stockage dans les murs du musée, à la vue des visiteurs.

