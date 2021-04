«Auto-défense environnementale» – Le Muséum de Genève inaugure un espace pour agir Face à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité, un lieu de découverte, de débat et de documentation verra le jour mardi à Genève.

Les visiteurs y trouveront 200 livres, 25 jeux de société et des centaines d’articles qui leur permettront de chercher des solutions basées sur des évidences scientifiques. KEYSTONE

Le Muséum de Genève inaugure mardi une salle de documentation sur la biodiversité, le climat et l’environnement. Les visiteurs y trouveront 200 livres, 25 jeux de société et des centaines d’articles qui leur permettront de chercher des solutions basées sur des évidences scientifiques.

Intitulé AG!R, cet espace «d’auto-défense environnementale» se veut un lieu de découverte, de débat et de documentation. Face à l’urgence climatique et à l’érosion de la biodiversité, nombreux sont ceux qui aimeraient en savoir plus et agir. «Le but est d’aider le public à s’informer, à remonter à la source d’une information et à déterminer si elle est fiable», explique Béatrice Pelligrini, cheffe de projet

Fiction, essai, bande dessinée, nouvelles, mode d’emploi: l’espace met à disposition des livres pour enfants et adultes. Béatrice Pellegrini et un spécialiste en information documentaire seront toujours présents pour guider les visiteurs. Les ouvrages pourront être empruntés pendant deux semaines. Le catalogue est d’ores et déjà accessible en ligne.

Jeux et entretiens scientifiques

Les concepteurs de l’espace veulent aussi toucher le public de manière ludique, avec la possibilité de jouer, sur place, à des jeux de société. Au menu: la migration du papillon monarque, la forêt tropicale, les animaux ou encore le compost. «Il s’agit de jeux plus collaboratifs que compétitifs», relève Béatrice Pelligrini.

Le site Internet de l’espace mettra prochainement en ligne des podcasts d’entretiens de scientifiques. Des conférences, débats et présentations de films seront organisés quand la situation sanitaire le permettra.

Pour l’heure, la salle ne peut accueillir que quinze personnes à la fois. Pendant la semaine des vacances scolaires, soit du 6 au 11 avril, elle sera exceptionnellement ouverte tous les jours. Par la suite, les jours d’ouverture seront les mercredis et samedis.

www.museum-geneve.ch/espace-agir

ATS

