Un livre historique en attendant le spectacle – Le mythe Davel vaut bien un opéra En attendant la création de l’opéra en 2023, l’ouvrage d’Antonin Scherrer documente la postérité culturelle du major vaudois depuis plus de deux siècles. Matthieu Chenal

En l’absence de portrait d’époque du major, la couverture du «Davel» d’Antonin Scherrer fait appel à la facétie de Plonk & Replonk Favre

Y aurait-il une malédiction sur les créations à l’Opéra de Lausanne? En 1918, la production de l’«Histoire du Soldat» de Stravinski et Ramuz avait été interrompue par la grippe espagnole après la première représentation. Cent deux ans plus tard, c’est l’opéra «Davel» de Christian Favre et René Zahnd qui est décapité par le coronavirus au moment où les répétitions allaient commencer. Le livre qui devait accompagner cette création sort finalement cet automne, pour marquer le 350e anniversaire de la naissance du major Davel, alors que l’opéra est reporté à 2023, l’année du tricentenaire de sa tentative de rébellion et sa condamnation à mort.

Une commande de l’Opéra de Lausanne

En attendant de découvrir l’ouvrage scénique commandé par Eric Vigié, le volumineux ouvrage d’Antonin Scherrer vient apporter un éclairage richement documenté sur la postérité culturelle de Davel dans l’histoire vaudoise. Plutôt que de revenir sur sa vie, abondamment scrutée par les historiens malgré le manque de sources, Antonin Scherrer démarre son enquête à partir du 24 avril 1723, le jour où «l’existence terrestre de Jean Daniel Abraham Davel s’achève dans la plaine lugubre de Vidy, sous la hache du bourreau».

L’historien damounais va démontrer comment, grâce à deux siècles de créations artistiques, le révolté solitaire et illuminé s’est transformé en martyr puis en mythe. Après une période d’oubli forcé par les Bernois (et sans doute aussi par les autorités lausannoises qui l’ont condamné), la figure légendaire du major va petit à petit se construire, grâce à des écrivains comme Juste Olivier, mais aussi, par de simples citoyens patriotes qui, dès 1845, vont représenter scéniquement l’épisode de 1723 sous forme théâtrale. Le tableau de Charles Gleyre qui donne un visage à Davel en 1850 marque aussi un tournant. La vénération suscitée par le major se traduira sans interruption par quantité de pièces de théâtre à travers le canton et au-delà, mais aussi de livres, de monuments, de chansons, et, espérons-le, d’un opéra encore à découvrir.