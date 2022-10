Pop culture – Le «nail art», du soin à l’œuvre d’art Stylistes ou prothésistes ongulaires, elles «font les ongles». Entre mépris, incompréhension et fascination, le travail de ces autoentrepreneuses bouscule les codes de la féminité. Alice Randegger

Toiles miniatures, les ongles nécessitent des pinceaux très fins et beaucoup de minutie. MAGALI GIRARDIN

Quelque part entre le soin et l’œuvre d’art, tel un accessoire ultrapersonnalisé, le nail art 2.0 offre une alternative détonante à la manucure classique. Depuis quelques années, il s’affiche dans les clips, la mode, les podiums des plus grands couturiers. Des milliers de comptes Instagram lui sont dédiés, sans compter les tutoriels YouTube et TikTok.

Cette tendance s’implante aussi à Genève, portée par de jeunes autoentrepreneuses âgées de 20 à 27 ans. Ces nail artists tordent les codes de la féminité, les redéfinissent, jusqu’à en faire des griffes colorées, des prothèses sculptées, des tableaux minuscules que leur clientèle arbore du bout des doigts.

Liberté débridée

«Aujourd’hui, le nail art est un accessoire, au même titre qu’un bijou. Il révèle la personnalité de la personne qui le porte», analyse Cindy Lüthi, @wondernails.gva sur Instagram. «Tu peux t’habiller en training, ne pas te maquiller et être quand même apprêtée: tes ongles suffisent», renchérit Jessica Furlan, alias @yishaynails.

À l’instar d’un tatouage, né de l’envie de la personne qui va le porter et matérialisé par l’artiste qui le grave dans la peau, un nail art se crée généralement à deux: «C’est un échange entre la cliente, qui arrive avec des idées, des envies, et toi, qui propose des techniques, tes spécialités, résume Rebecca de Andrade, connue sous le pseudo nailzbybecca_. Et puis, il n’y a pas de règle: tous les doigts peuvent être différents, on ne suit pas les codes couleurs des saisons.»

Sur les tables de travail s’entassent vernis de toutes les couleurs, pigments, strass, perles, chablons, autocollants, voire pâte à modeler. Entre les limes, les pinces et les pinceaux, les solvants et les ponceuses, on découvre même régulièrement un aérographe.

L’air brush, en version anglo-saxonne, a explosé il y a six mois et résume peut-être a lui seul l’hybridité de la pratique, puisque cette technique est autant utilisée dans la carrosserie que le street art. «Le rapport à la matière, au faire, qui sont connotés masculins dans l’imaginaire collectif, est sous-estimé», constate Cindy Lüthi.

Du dessin à la prothèse

Au départ, le nail art est du dessin, extrêmement minutieux. «J’utilise des pinceaux d’un demi-millimètre, illustre Jessica Furlan. Il faut faire attention à ne pas s’abîmer les yeux et prendre son temps.» Princess de la Cruz – allnailzonme_ sur Instagram – se rappelle avoir passé «facilement 30 minutes sur un ongle pour y dessiner un personnage de manga, ou de Disney.» Eva Torres Morgado, @nailz.evevev, souligne, elle, «la minutie, la patience et la précision» nécessaires à la réalisation de ses «tableaux miniatures».

Tout ne s’arrête cependant pas aux couleurs et aux motifs; la 3D n’est pas en reste. On colle et incruste des éléments en reliefs, on sculpte des volumes en gel et en résine. Il en va de même pour les ongles eux-mêmes. Naturels et courts, façonnés et allongés au gel, recouverts d’une capsule prête à être peinte: stylisme et prothèse ongulaires vont souvent de pair.

Du bijou à la sculpture

Un cran plus loin, le press on. Il s’agit de faux ongles que l’on peut coller et décoller à l’infini, parachevant l’élévation du design ongulaire au rang d’accessoire. «Durant le Covid, cette pratique a pris de l’ampleur. Les prothésistes pouvaient continuer à travailler et envoyer leurs œuvres par la poste, explique Rebecca de Andrade. Cela a rendu le nail art plus inclusif: il a quitté le cœur des villes. Il n’était plus nécessaire de prendre le temps pour une manucure. Et puis, les gens ont pu se permettre d’en porter, quelles que soient leurs professions.»

En déconnectant l’ongle de la main, les dernières barrières à la création ont sauté. Princess De La Cruz consacre désormais son temps à des lots de press on qu’on lui commande pour des collections de mode, des clips et des photos. Ses créations sont résolument «importables», «loufoques», sculpturales. «J’avais envie de me détacher du service et d’expérimenter des choses plus extravagantes, renouer avec le côté artistique qui m’a attiré au début», confie-t-elle.

Soin et psychologie

Car le côté social du métier n’est pas à sous-estimer. Une manucure prend facilement deux heures, parfois cinq, et doit être enlevée – «déposée» – environ un mois plus tard. «C’est très personnel, voire intime de toucher les mains de quelqu’un», note Cindy Lüthi. «Je connais les vies de mes clientes, je retiens tout, je prends de leur nouvelle en dehors de leur rendez-vous», reconnaît Rebecca de Andrade. «Le soir, je suis drainée. Ce n’est pas de la fatigue physique, mais émotionnelle», poursuit Shani Kuchen, @mayshaah sur Instagram.

Qu’elles pratiquent chez elles ou dans un local dédié, toutes nos interlocutrices mettent l’accent sur le côté intimiste de leur prise en charge. Elles offrent du thé froid ou un pain au chocolat à leur clientèle. Le but est que le temps de la manucure soit, justement, hors du temps. «On n’a pas forcément besoin de parler, l’important est que la personne se pose et profite de son moment à elle», philosophe Eva Torres Morgado.

Au travail purement manuel, technique et artistique, à la manucure et à la psychologie, il faut encore ajouter les tâches invisibles. Ménage, administratif, agenda, gestion du stock et des commandes, publication et veille sur les réseaux sociaux, autant de petites choses qui s’additionnent vite. Et qui rendent parfois compliqué la séparation nette entre vie professionnelle et privée.

Honte et reconnaissance

«Quand je me suis lancée, le plus dur a été ma propre perception de moi-même. J’ai perdu mon statut d’étudiante, d’universitaire», confie Cindy Lüthi. Eva Torres Morgado, qui a momentanément mis son master entre parenthèses, a une expérience similaire: «Je n’assumais pas. Je toujours eu du mal à mettre en avant ma féminité. Et comme je suis portugaise, j’avais des réticences à être associée au cliché de la «pinta» (ndlr: terme péjoratif pour désigner une femme issue des milieux populaires, trop maquillée)!»

«Les gens sont souvent surpris. Ils pensent que c’est un passe-temps, pas un métier; parfois j’ai l’impression d’être une extraterrestre», raconte Jessica Furlan. Rebecca de Andrade abonde: «De façon générale, peu de gens nous prennent au sérieux. C’est trop féminin, trop éphémère. Peut-être aussi parce qu’une partie de la profession elle-même ne se prend pas au sérieux. On récupère parfois des clientes avec des mains très abîmées.»

Parce qu’à la méconnaissance du métier s’ajoute la non-reconnaissance de l’État. Nos interlocutrices l’ont toutes constaté: «Quand on se déclare en indépendante, on nous demande nos factures, mais aucun diplôme.» Ce qui peut mener à des désastres sanitaires, comme des mycoses et des ongles très fragilisés. Il existe cependant diverses formations, mais comme rien n’est encadré, difficile de savoir si le contenu des cours est utile, et si les prix, souvent élevés, justifiés.

Monétisé ou non, le savoir se transmet activement au sein de la communauté. Nombre de stylistes ongulaires ont lancé des modules en ligne, notamment pendant le Covid. «Je m’améliore et me diversifie en regardant ce qui me plaît sur les réseaux. Puis je laisse parler ma créativité», explique sobrement Jessica Furlan. «Le plus satisfaisant est quand une cliente te demande quelque chose que tu n’as jamais testé et qu’elle est satisfaite du résultat final!» s’enthousiasment Eva Morgado et Cindy Lüthi.

La vitrine Instagram

Comme cette mode attire principalement des jeunes femmes, de l’adolescence au début de la trentaine, l’importance des réseaux sociaux est cruciale. Les manucures sont postées en story sur Instagram, ce qui permet aux artistes d’agrandir leur propre communauté. Cette évolution organique est corrélée à la vie réelle, où le bouche-à-oreille n’est pas en reste. Si certaines de nos interlocutrices ont directement commencé en salon, la plupart se sont d’abord entraînées sur leurs amies. Puis les amies de leurs amies, et ainsi de suite, jusqu’à se professionnaliser.

«Les mains sont une carte de visite. De la personne qui porte nos ongles, mais aussi pour nous», explique Shani Kuchen. «Mes clientes me racontent qu’elles sont souvent complimentées sur leurs ongles dans les magasins, au travail, ou même à la bibliothèque quand elles révisent, raconte Rebecca de Andrade. Elles sont notre meilleure vitrine.»

Dans le milieu encore confidentiel du nail art genevois, la sororité semble donc régner. Bienveillance, inclusivité, confiance en soi et indépendance économique se partagent et circulent. «J’ai hâte de voir à quoi ça ressemblera dans trois ans», se réjouit Cindy Lüthi.

Un peu d’histoire

À mi-chemin entre la féminité classique – mains «propres», soignées – et vulgarité – ongles sans fin, incapacitants –, le nail art contemporain casse les codes. Voyantes, ces manucures permettent aux femmes de s’affirmer dans l’espace public, d’être visibles. «Il y a un côté agressif, ce sont des griffes», observe Rebecca de Andrade. Inspirations organique, féerique ou de science-fiction, l’esthétique se détache de l’humain. «Ça donne de la force. Quand on se sent bien, tout devient possible», glisse Cindy Lüthi, qui souligne aussi que les prothèses ongulaires modifient la forme des mains, palliant certains complexes.

Mais d’où vient cette mode? «Avant tout, il faut rappeler que les ongles longs, qui n’ont pas pour but d’être «jolis» au sens classique du terme, viennent des communautés afro-américaine et latina aux États-Unis», commence Rebecca de Andrade, histoire de rendre à César ce qui lui appartient. Les dessins kawaii, plus féminins, voire enfantins, viennent, eux, d’Asie, de la Corée du Sud à la Chine, en passant par le Japon et la Thaïlande.

Cependant, se décorer les ongles est une pratique ancestrale, utilisée comme marqueur social tant en Égypte antique que chez les Incas, et même pendant des millénaires en Chine. Une pratique qui n’a pas toujours été l’apanage des femmes: les mains des guerriers, notamment, étaient apprêtées pour le combat.

Depuis le henné, le khôl et les décoctions de plantes diverses, les techniques ont bien changé. Exit même le vernis à ongles classique, si daté. Il faut au minimum travailler avec du semi-permanent ou au gel, un mélange de vernis et d’acrylique, qui durcit une fois chauffé.

Vivre avec 5 centimètres d’ongles

«Si je n’arrivais pas à vivre avec de tels ongles, je ne me les infligerais pas!» Le cri du cœur est unanime et sans appel. Pourtant, l’interrogation est légitime: comment faire la vaisselle, boutonner un chemisier ou se crémer le visage avec de telles extensions? C’est toute la gestuelle qui change.

Au lieu d’utiliser le bout de leurs doigts, nos interlocutrices entraînent la seconde moitié de leurs premières phalanges, la tranche des pouces, les articulations, mobilisent l’ongle lui-même. Le plus compliqué semble être les cartes de crédit et autres cartes bancaires. La solution se trouve dans la pince à épiler, au point qu’une marque a sorti une pince en forme de coupe-ongle géant stylisé pour que les adeptes des longs ongles puissent retirer de l’argent en toute quiétude.

«Le cerveau s’habitue très vite à vivre avec des ongles longs, puis avec des ongles courts, quand on enlève les extensions», observe Cindy Lüthi, qui reconnaît toutefois ne jamais en poser de longue à des clientes qui ne les ont jamais pratiquées. «Il faut que cela soit progressif, pour s’acclimater, sinon c’est handicapant», reconnaît Jessica Furlan. Cette dernière a pourtant le problème inverse: «Quand j’ai mes ongles, courts, je les casse sans arrêt!»

«J’assume le côté provocateur, c’est ma carte de visite», affirme Shani Kuchen. Cela ne lui épargne pas pour autant les remarques déplacées; la plus courante: «Comment tu t’essuies?» «Maintenant, je réponds que je ne m’essuie pas», réplique-t-elle.

