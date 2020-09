Suisse – Le National entre en matière sur l’agenda du gouvernement Les députés du Conseil national ont entamé ce lundi les débats sur l’orientation politique du gouvernement pour les années 2019-2023 malgré la tentative des Verts de renvoyer le projet au Conseil fédéral.

Des députées du National ce lundi à Berne. KEYSTONE

Le programme de législature du Conseil fédéral manque d’ambition, mais il ne faut pas le renvoyer à l’expéditeur en cette période de crise sanitaire, estime le Conseil national. Il est entré en matière lundi par 166 voix contre 30 sur l’orientation politique du gouvernement pour les années 2019-2023.

Les Verts ont tenté de renvoyer le projet au Conseil fédéral, avec pour mission de faire figurer l’urgence climatique dans tous les domaines. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la crise climatique, a relevé Franziska Ryser (Verts/SG).

Le gouvernement ne peut pas continuer comme avant en matière environnementale. Ce programme n’est pas à la hauteur de l’urgence climatique, mais aussi sociale, sanitaire et humanitaire, a ajouté Delphine Klopfenstein Broggini (Verts/GE). Ces arguments n’ont toutefois pas suffi, tous les autres partis refusant de renvoyer sa copie au Conseil fédéral.

Plus d’ambition souhaitée

Ce programme manque d’enthousiasme, mais à l’heure de la crise du coronavirus, la stabilité est rassurante, a estimé Baptiste Hurni (PS/NE). La protection du climat figure déjà dans le programme, a relevé Leo Müller (PDC/LU). Elle ne doit pas éclipser d’autres sujets tout aussi importants comme les assurances sociales ou les coûts de la santé, selon lui.

Il n’y a aucune raison de charger davantage un bateau qui risque de couler, a renchéri l’UDC fribourgeois Pierre-André Page. Il faut des mesures ambitieuses et des indicateurs efficaces, c’est au Parlement de s’y atteler, a ajouté François Pointet (PVL/VD).

Le programme de législature ne doit pas être le programme politique d’un parti, a affirmé Marcel Dobler (PLR/SG). Le Parlement a en outre pris suffisamment du retard à cause de la crise sanitaire.

Corona en toile de fond

Le programme de législature du Conseil fédéral fixe les objectifs du Conseil fédéral. Il a été initié avant la pandémie de Covid-19 qui a entre-temps changé la situation, a reconnu la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga.

Le programme se compose de trois lignes directrices. La Suisse assure durablement sa prospérité et saisit les chances qu’offre le numérique. Elle soutient la cohésion nationale et œuvre au renforcement de la coopération internationale. Elle assure la sécurité, s’engage pour la protection du climat et agit en partenaire fiable sur le plan international.

Ces lignes directrices présentées en début d’année restent importantes, même dans la situation actuelle, a souligné Simonetta Sommaruga. Le Conseil fédéral a fixé 18 objectifs et 53 mesures pour les atteindre.

La discussion se poursuit. Plusieurs propositions, en particulier sur les finances fédérales, ont été déposées.

ATS/NXP