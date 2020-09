Lutte contre l’épidémie – Le National raccourcit la laisse du Conseil fédéral Les élus ont approuvé la loi Covid mais le gouvernement ne pourra plus décider seul. Il devra consulter Cantons, Villes et partenaires sociaux. Arthur Grosjean

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr, le 9 septembre à Berne. KEYSTONE/Alessandro della Valle

La Suisse sort gentiment de son droit d’exception. Le parlement a largement adopté mercredi, après une journée intense de débats, la nouvelle loi Covid-19 qui régularise et prolonge les mesures prises dans l’urgence par le Conseil fédéral pour combattre l’épidémie. Le gouvernement a reçu des louanges pour sa gestion de la crise mais aussi quelques critiques bien senties. Et à l’avenir, il n’aura plus les coudées aussi franches pour imposer des restrictions.