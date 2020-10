Coûts de la santé – Le National s’attaque au prix des génériques Plusieurs options sont proposées pour faire baisser les prix, deux fois plus élevés qu’à l’étranger. Caroline Zuercher

Pius Zängerle, directeur de Curafutura. Peter Catlos

Une boîte de 100 comprimés de Pantoprazol Mepha (contre les brûlures d’estomac) coûte 5.90 francs au Danemark, contre 54,85 en Suisse. En moyenne, les génériques sont deux fois plus chers chez nous que dans les pays voisins. Pour y remédier, le Conseil fédéral veut instaurer un prix de référence. Un montant maximal serait fixé pour les traitements contenant le même principe actif, et seule cette somme serait remboursée aux assurés. Le gouvernement espère économiser ainsi de 300 à 500 millions de francs par an.

«Avec un tel système, si l’on ne corrige pas d’abord les marges de distribution, les pharmacies qui ne réalisent pas 90% de leur chiffre d’affaires sur les parfums peuvent fermer» Marcel Mesnil, secrétaire général de la Société suisse des pharmaciens, PharmaSuisse