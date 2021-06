Égalité en Suisse – Le National veut créer un musée sur l’histoire des femmes Une motion en faveur de la création d’un musée sur l’histoire des femmes a été acceptée mercredi au Conseil national. Le Conseil des États doit encore se prononcer.

Un musée sur l’histoire des femmes pourrait peut-être voir le jour en Suisse. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les femmes en Suisse pourraient bientôt avoir leur musée. Le National a accepté mercredi par 94 voix contre 81 une motion en ce sens de Marianne Streif-Feller (PEV/BE). Le débat sur cette institution coïncide avec les 50 ans cette année du droit de vote des femmes.

La Suisse n’a pas joué de rôle précurseur en ce qui concerne les droits des femmes. L’égalité n’est pas non plus acquise dans de nombreux domaines. Il est temps de rattraper le retard et de créer un musée pour elles. Dans le monde, il existe déjà 95 musées des femmes, par exemple à Berlin, à Hittisau (Autriche) ou à Merano (Italie).

Conseil fédéral contre

L’institution pourrait s’intituler «Maison des femmes: hier – aujourd’hui – demain». L’idée serait de couvrir les nombreuses facettes de l’histoire des femmes, de leur vie réelle et de l’évolution de leur rôle dans la société suisse, a indiqué la Bernoise. Le thème de l’égalité devrait y occuper une place prépondérante.

Le Conseil fédéral ne soutient pas la création d’une telle institution. Des musées de Suisse consacrent déjà des expositions spéciales sur la thématique des femmes à travers les âges et dans la culture et la société, a rappelé le ministre de la culture Alain Berset. Pour lui, il n’y a pas lieu de créer un musée spécifique.

La création d’un nouveau musée au niveau fédéral nécessiterait en outre de modifier la loi sur les musées. Le Conseil des États doit encore se prononcer.

ATS

