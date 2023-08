Migrants en Méditerranée – Le navire-ambulance Ocean Viking sauve 500 migrants Le navire affrété par SOS Méditerranée a effectué 11 sauvetages survenus depuis plus de 42 heures au sud-ouest de l’île italienne de Lampedusa.

Le navire de sauvetage de migrants Ocean Viking, exploité par l’ONG SOS Méditerranée, a sauvé 500 migrants en 42 heures. ANDREAS SOLARO/AFP

L’Ocean Viking, navire-ambulance affrété par SOS Méditerranée, a secouru plus de 500 personnes en détresse lors de 11 sauvetages survenus depuis plus de 42 heures au sud-ouest de l’île italienne de Lampedusa, a annoncé vendredi l’ONG humanitaire basée à Marseille, dans le sud de la France.

«Déjà 11 sauvetages ont été effectués depuis plus de 42 heures et plus de 500 personnes ont été secourues» par les équipes de SOS Méditerranée et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à bord de l’Ocean Viking, a expliqué l’ONG dans un communiqué vendredi. «Les opérations de sauvetage sont toujours en cours dans la zone de recherche et de sauvetage entre la Tunisie et Lampedusa», a détaillé SOS Méditerranée.

L’Ocean Viking avait reçu jeudi «l’instruction du centre de coordination des secours italiens d’assister des cas de détresse au sud-ouest de Lampedusa», précise le communiqué.

Plus de 60 migrants secourus au Maroc Plus de soixante migrants originaires d’Afrique subsaharienne ont été secourus par la marine marocaine alors que leur embarcation était en difficulté au large de Tarfaya, au sud du royaume, a indiqué vendredi une source militaire à l’agence officielle MAP. «Une unité de la Marine Royale, a intercepté, jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Tarfaya (…) une embarcation pneumatique en difficulté, avec à son bord 67 candidats à la migration irrégulière» vers l’Europe, selon la même source. Les migrants secourus, dont une femme et trois mineurs, «ont reçu les premiers soins une fois transbordés à bord de l’unité de la Marine Royale, avant d’être acheminées vendredi au port de Laâyoune», dans le territoire disputé du Sahara occidental. Ils ont été confiés à la gendarmerie pour «les procédures administratives d’usage», précise la source militaire. Les gardes-côtes marocains avaient déjà intercepté mardi 56 candidats à l’émigration clandestine au large de Tan-tan, au sud du Maroc. Lundi, ils avaient annoncé avoir repêché cinq corps de migrants sénégalais, et porté secours à 189 autres dont l’embarcation avait chaviré samedi au large de Guerguerat, localité du Sahara occidental, dans l’extrême-sud du royaume. Au moins 13 migrants sénégalais ont péri à la mi-juillet dans le naufrage de leur pirogue au large des côtes marocaines, selon les autorités locales sénégalaises. La route migratoire des Canaries, porte d’entrée vers l’Europe dans l’océan Atlantique, connaît ces dernières semaines un net regain d’activités, notamment depuis les côtes du Maroc et du Sahara occidental. Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers -- dont les bilans non officiels se chiffrent selon elles en dizaines, sinon en centaines de morts -- dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales. Les autorités marocaines affirment avoir déjoué 26 000 tentatives d’émigration irrégulière durant les cinq premiers mois de l’année 2023.

La Méditerranée centrale est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’agence onusienne estime que depuis début 2023, 1848 migrants y ont disparu contre 1417 sur toute l’année 2022.

En juin, un naufrage présenté comme l’un des plus graves impliquant des migrants en Méditerranée, a fait au moins 82 morts, mais en Méditerranée orientale.

L’Ocean Viking avait été retenu durant 10 jours en juillet par les autorités italiennes qui lui reprochaient des défaillances de sécurité, mais il avait été autorisé à reprendre la mer le 21 juillet.

