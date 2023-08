Histoire d’une pensée – «Le neutre, un antidote vital pour notre époque» À l’heure des confrontations clivantes, la réédition du cours de Roland Barthes sur «Le neutre» rouvre un imaginaire. Interview d’Éric Marty, spécialiste du penseur. Boris Senff

Roland Barthes, lors d’une leçon au Collège de France, en 1977, une année avant son cours sur le neutre. GETTY IMAGES

À l’heure de la communication disruptive et des vérités alternatives brandies comme des torches pour allumer des polémiques aussi clivantes que stériles, un cours donné par Roland Barthes il y a plus de 40 ans prend notre actualité scandaleuse à revers, via l’expérience de pensée du neutre.